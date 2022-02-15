Şampiyonlar Ligi oynanacak son 16 turu karşılaşmaları ile devam ediyor
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu maçları, 15 Şubat'ta oynanacak karşılaşmalar ile başlıyor.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli turnuvası olan Şampiyonlar Ligi’nin Son 16 Turu’nda 15 Şubat ve 16 Şubat günü toplam 4 karşılaşma oynanacak. Aynı turun diğer maçları ise 22 Şubat Salı ve 23 Şubat Çarşamba günü yapılacak. 8-9 Mart ve 15-16 Mart tarihlerinde oynanacak rövanş karşılaşmaları sonrası çeyrek finale yükselecek 8 takım belli olacak.
SON 16’DA DEV MAÇLAR
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale kalma mücadelesi verecek takımların karşı karşıya geleceği bu turda sonucu merakla beklenen birçok maç yer alıyor. Yıldızlar topluluğu Paris Saint-Germain, bu organizasyonda en fazla şampiyonluğu bulunan (13 kez) Real Madrid’i ilk maçta sahasında ağırlayacak.
Kendi liglerinde şampiyonluk mücadelesi veren 2010 yılı Şampiyonlar Ligi şampiyonu Inter, 2019 yılı şampiyonu Liverpool ile kozlarını paylaşırken, Ronaldo'nun formasını giydiği Manchester United ise Atletico Madrid ile karşılaşacak.
2020-2021 sezonu Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea, milli futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik’in forma giydiği Lille ile karşı karşıya gelecek. Son 16 turunda karşılaşmaların tamamı Türkiye saati ile 23.00’te başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçlarının programı şu şekilde:
15 Şubat Salı
Paris Saint-Germain - Real Madrid
Sporting Lizbon - Manchester City
16 Şubat Çarşamba
Inter - Liverpool
Salzburg - Bayern Münih
22 Şubat Salı
Chelsea - Lille
Villarreal - Juventus
23 Şubat Çarşamba
Benfica - Ajax
Atletico Madrid - Manchester United
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