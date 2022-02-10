UEFA Başkanı Caferin açıkladı: Şampiyonlar Ligi için Final Four formatı
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ve finalin final four usulüyle oynanması fikirlerinin olduğunu açıkladı. Ceferin, bu planın 2024-25 sezonundan önce yürürlüğe girme ihtimalinin olmadığını da ekledi.
Şampiyonlar Ligi için yeni format geliyor... UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Devler Ligi için düşündükleri yeni planı duyurdu.
Ceferin, Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ve finalin "final four" usulüyle oynanması fikirlerinin olduğunu açıkladı. UEFA Başkanı, Şampiyonlar Ligi'nde yapılmasını düşündükleri değişiklikle ilgili bilgi verdi.
Ceferin yaptığı açıklamada Şampiyonlar Ligi'nde NFL ve Super Bowl gibi final four usulü getirmek istediklerini kaydederek, "Bu konuyu PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi de dahil olmak üzere bir çok kulüp başkanına ilettim, onlar da aynı fikirdeler. Çift maçlı yarı finallerde iç saha maçı oynayacak takımların gelirlerini telafi etmek dahi bu sistemle mümkün olabilir" açıklamasını yaptı.
2024-25 SEZONUNDAN SONRA
Ceferin bu konu gibi köklü değişikliklerin Şampiyonlar Ligi statüsünün büyük ölçüde değişeceği 2024/25 sezonundan önce hızlı bir şekilde yapılmasının mümkün gözükmediğini de sözlerine ekledi.
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