'Şampiyonlar Ligi pizzası' mahkemelik oldu: UEFA, telif hakkı davası açtı
UEFA'nın, Almanya'daki bir pizzacının menüsünde bulunan 'Şampiyonlar Ligi' pizzası için telif hakları davası açtığı iddia edildi. Restoran sahibi bu haberi sosyal medyadan, "Ciddi olamazsınız" diyerek paylaştı.
UEFA, Almanya'daki bir pizzacının menüsünde bulunan 'Şampiyonlar Ligi' menüsü için mahkemeye gitti.
Bild'de yer alan habere göre Pizza Wolke (Bulut Pizza) ismindeki restoranın menüsünde bulunan Şampiyonlar Ligi isimli bir pizza sunulduğunu tespit eden UEFA hukukçuları, isim haklarının ihlal edildiği iddiasıyla restorana telif hakkı davası açtı.
"CİDDİ OLAMAZSINIZ"
Dava ile ilgili dokümanı Instagram hesabında yayınlayan restoranın sahibi "Çok yaşasın Şampiyonlar Ligi pizzası. Kendimi onurlandırılmış hissediyorum. Herhalde pizzacılar arasında kimse Şampiyonlar Ligi pizzasının sorun yaratacağını düşünmemiştir. Ciddi olamazsınız. Bakalım UEFA işi nereye kadar götürecek. Dünyanın en şahane pizzasını gelin alın" diyerek eğlenceli bir mesaj yayımladı.
UEFA, Şampiyonlar Ligi markasını tüm dünyada koruma altına almış durumda. Başka sporlarda aynı ismi kullanacak organizasyonlar UEFA'dan izin almak zorunda.
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