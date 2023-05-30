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Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipler şekilleniyor

Süper Lig şampiyonu gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadeleye 2. ön eleme turundan itibaren başlayacak. Temsilcimiz, Avrupa'nın en prestijli turnuvasında heyecan dolu maçlara hazırlanırken muhtemel rakipler ise yavaş yavaş şekilleniyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.05.2023 - 10:46
Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipler şekilleniyor
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Inter'in Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını garantilemesinin ardından, Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayacak takım, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlayacak.

NTV Spor'un derlediği habere göre, matematiksel olarak şampiyonluk şansı bulanan Galatasaray veya Fenerbahçe, şampiyonluğu göğüslemesi halinde yeni sezonu 11-12 Temmuz yerine 25-26 Temmuz'da açacak.

Şampiyon olan temsilcimiz, 1. ön elemeden gelen 15 takımdan biriyle eşleşerek yoluna devam edecek. 

TANIDIK İSİMLER VAR

Gheorghe Hagi'nin takımı Farul Constanta (Romanya) ve Albert Riera'nın çalıştırdığı Olimpija (Slovenya) gibi takımların da bulunduğu rakip listesinde, çeşitli ülkelerden güçlü ekipler dikkat çekiyor.

 İsrail'in Maccabi Haifa, İsveç'in Hacken, Azerbaycan'ın Karabağ, Macaristan'ın Ferencvaros, Polonya'nın Rakow Czestochowa, Kazakistan'ın Astana, Slovakya'nın Slovan Bratislava, Belarus'un BATE Borisov, Moldova'nın Sheriff ve Litvanya'nın Zalgiris takımları, temsilcimizin potansiyel rakipleri arasında yer alıyor.


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