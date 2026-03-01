Cumhuriyet Gazetesi Logo
Samsun'da puanlar paylaşıldı!

Samsun'da puanlar paylaşıldı!

1.03.2026 22:24:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Samsun'da puanlar paylaşıldı!

Samsunspor, Süper Lig'in 24. haftasında kendi sahasında ağırladığı Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı.

Süper Lig'in 24. haftasında Samsunspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki maçta gol çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

Samsunspor, yeni teknik direktörü Thorsten Fink yönetiminde ligde çıktığı ikinci maçta da sahadan 1 puanla ayrıldı.

SIRADAKİ RAKİBİ FENERBAHÇE

Bu sonucun ardından Samsunspor, 32 puana yükseldi. Gaziantep FK de puanını 29 yaptı.

Ligin gelecek haftasında Samsunspor, Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak. Gaziantep FK, sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda hafta arasında Samsunspor, Antalyaspor deplasmanına gidecek. Gaziantep FK, Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

İlgili Konular: #süper lig #gaziantep fk #samsunspor

İlgili Haberler

Fenerbahçe'de sakatlık: Nelson Semedo oyuna devam edemedi!
Fenerbahçe'de sakatlık: Nelson Semedo oyuna devam edemedi! Fenerbahçe'nin Portekizli oyuncusu Nelson Semedo, sakatlanarak oyundan çıktı.
Dubai'de mahsur kaldılar: Fenerbahçe'den resmi açıklama!
Dubai'de mahsur kaldılar: Fenerbahçe'den resmi açıklama! Fenerbahçe Spor Kulübü, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde mahsur kalan Başantrenör Sarunas Jasikevicius ve kulüp çalışanları hakkında bir açıklama yayımladı.
Fenerbahçe deplasmanda kayıp: Antalyaspor 2-2 Fenerbahçe
Fenerbahçe deplasmanda kayıp: Antalyaspor 2-2 Fenerbahçe Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı.