Samsun’la 1-1 berabere kaldı, ligde galibiyet özlemi 5 maça çıktı: Kartal komada

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında evinde Samsunspor’la 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş’ın tek golünü 18. dakikada Semih Kılıçsoy kaydetti.

Cemil Ciğerim
Yayınlanma: 14.04.2024 - 04:00
Samsun’la 1-1 berabere kaldı, ligde galibiyet özlemi 5 maça çıktı: Kartal komada
Abone Ol google-news

Kara Kartal’ın ligdeki galibiyet özlemi 5 maça çıkarken Siyah beyazlı takımda teknik direktör Fernando Santos’a taraftarlardan tepki geldi. Portekizli teknik adam, mücadele öncesi taraftarı tarafından ıslıklandı. Yapılan anons sırasında ıslık sesleri yükseldi.

‘SANTOS İSTİFA’ SESLERİ

Maçın son bölümünde ise taraftar “Santos istifa” diye bağırırken Sergen Yalçın lehine tezahürat yaptı. Beşiktaş, tarihinin en kötü sezonunu yaşıyor. Siyah-Beyazlılar, 2005-06 sezonunda şampiyon G.Saray’ın 29 puan gerisinde kalmıştı. Kara Kartal, bu sezon bitime 6 maç kala lider Galatasaray’dan 36 puan fark yedi.

3 PUANI UNUTTU

Süper Lig’de oynadığı son 5 maçı kazanamayan Beşiktaş (2B, 3M), Ekim-Aralık 2021 arasından (Sergen Yalçın) beri en uzun galibiyet hasretini yaşıyor. Kara Kartal, Semih’in gol attığı maçlarda bu sezon 6 galibiyet elde etmişti. Genç futbolcu dün de fileleri havalandırmasına karşın Beşiktaş 3 puana ulaşamadı. Semih, Siyah-Beyazlı formayla Oktay’ın ardından 1 sezonda 10 gole ulaşan en genç 2. oyuncu oldu.

4 FORVET DE GOLE YETMEDİ

Beşiktaş, son 5 dakikayı 4 forvetle (Semih, Cenk, Aboubakar, Muleka) oynadı.


beşiktaş haberleri fernando haberleri Fernando Santos haberleri

İlgili Haberler

Beşiktaş'ın çilesi bitmiyor! Galibiyet hasreti 5 maça çıktı! Beşiktaş 1-1 Samsunspor

Beşiktaş'ın çilesi bitmiyor! Galibiyet hasreti 5 maça çıktı! Beşiktaş 1-1 Samsunspor
Beşiktaş - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Ante Rebic...

Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Ante Rebic...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İtalyan gazeteci duyurdu: Aston Villa'dan Ferdi Kadıoğlu yanıtı!

İtalyan gazeteci duyurdu: Aston Villa'dan Ferdi Kadıoğlu yanıtı!
Günlük burç yorumları: 14 Nisan 2024 Pazar Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 14 Nisan 2024 Pazar Oğlak burcu yorumu
NASA'nın da tanıttığı Kadın Azmağı Deresi'nde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor

NASA'nın da tanıttığı Kadın Azmağı Deresi'nde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor
Günlük burç yorumları: 14 Nisan 2024 Pazar Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 14 Nisan 2024 Pazar Balık burcu yorumu
Keçi inadına sahip burçlar: Bu burçların kadınları inadıyla pes ettiriyor...

Keçi inadına sahip burçlar: Bu burçların kadınları inadıyla pes ettiriyor...
Ankaragücü geriden gelerek kazandı! MKE Ankaragücü: 3 – Gaziantep FK: 1

Ankaragücü geriden gelerek kazandı! MKE Ankaragücü: 3 – Gaziantep FK: 1
Alanya'da hasat ediliyor, yüksek kâr getiriyor! Hedef 100 milyon adet üretim

Alanya'da hasat ediliyor, yüksek kâr getiriyor! Hedef 100 milyon adet üretim
Beşiktaş’ın galibiyet hasreti 5 maça çıktı! Beşiktaş 1-1 Samsunspor

Beşiktaş’ın galibiyet hasreti 5 maça çıktı! Beşiktaş 1-1 Samsunspor