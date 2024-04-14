Samsun’la 1-1 berabere kaldı, ligde galibiyet özlemi 5 maça çıktı: Kartal komada

Yayınlanma: 14.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 14.04.2024 - 04:00

Kara Kartal’ın ligdeki galibiyet özlemi 5 maça çıkarken Siyah beyazlı takımda teknik direktör Fernando Santos’a taraftarlardan tepki geldi. Portekizli teknik adam, mücadele öncesi taraftarı tarafından ıslıklandı. Yapılan anons sırasında ıslık sesleri yükseldi.

‘SANTOS İSTİFA’ SESLERİ

Maçın son bölümünde ise taraftar “Santos istifa” diye bağırırken Sergen Yalçın lehine tezahürat yaptı. Beşiktaş, tarihinin en kötü sezonunu yaşıyor. Siyah-Beyazlılar, 2005-06 sezonunda şampiyon G.Saray’ın 29 puan gerisinde kalmıştı. Kara Kartal, bu sezon bitime 6 maç kala lider Galatasaray’dan 36 puan fark yedi.

3 PUANI UNUTTU

Süper Lig’de oynadığı son 5 maçı kazanamayan Beşiktaş (2B, 3M), Ekim-Aralık 2021 arasından (Sergen Yalçın) beri en uzun galibiyet hasretini yaşıyor. Kara Kartal, Semih’in gol attığı maçlarda bu sezon 6 galibiyet elde etmişti. Genç futbolcu dün de fileleri havalandırmasına karşın Beşiktaş 3 puana ulaşamadı. Semih, Siyah-Beyazlı formayla Oktay’ın ardından 1 sezonda 10 gole ulaşan en genç 2. oyuncu oldu.



4 FORVET DE GOLE YETMEDİ

Beşiktaş, son 5 dakikayı 4 forvetle (Semih, Cenk, Aboubakar, Muleka) oynadı.