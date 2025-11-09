Samsunspor'a tek gol yetti: Serisi 8 maça çıktı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
9.11.2025 22:19:00
Samsunspor, Süper Lig'in 12. haftasında kendi sahasında ağırladığı Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Samsunspor 1-0'lık skorla kazandı.

Samsunspor'a galibiyeti getiren golü 85. dakikada Toni Borevkovic kaydetti.

SAMSUNSPOR SERİYİ SÜRDÜRDÜ

Alınan galibiyetin ardından Samsunspor'un ligde yenilmezlik serisi 8 maça çıktı. Karadeniz ekibi son 8 maçta 4 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.

Bu sonuç sonrası Samsunspor, puanını 23'e yükseltti. Eyüpspor, 8 puanda kaldı.

Milli aranın ardından Samsunspor, Beşiktaş deplasmanına gidecek. Eyüpspor, Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

