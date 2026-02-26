Samsunspor güle oynaya son 16 turunda: Samsunspor 4-0 Shkendija

Samsunspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu ikinci maçında kendi sahasında FK Shkendija ile karşılaştı.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleden Samsunspor, 4-0'lık galibiyet ile ayrıldı.

8 MAÇTA TAM 7 GOLE ULAŞTI

İlk maçtan da 1-0'lık galibiyet ile ayrılan temsilcimiz toplamda skoru 5-0 yaparak yoluna son 16 turunda devam edecek.

Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 53. dakikada penaltıdan Olivier Ntcham, 70. dakikada Cherif Ndiaye ve 78. ve 90+2. dakikada Marius Mouandilmadji kaydetti.

Mouandilmadji, Konferans Ligi'nde oynadığı 8 maçta 7 gole ulaştı.

Temsilcimizin son 16 turundaki muhtemel rakipleri ise Arda Turan yönetimindeki Ukrayna takımı Shakhtar Donetsk ile İspanyol ekip Rayo Vallecano.

Samsunspor'un rakibinin belli olacağı kura çekimi ise 27 Şubat Cuma günü TSİ 16:00'da yapılacak.

İLK 11'LER

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Ntcham, Assoumou, Holse, Moundilmadji, Ndiaye.

Shkendija: Gaye, Trumçi, Fetai, Meliqi, Webster, Ismai, Zejnullai, Spahiu, Tamba, Latifi, Moubeti.

Karşılaşmadan önemli anlar | Samsunspor 4-0 Shkendija

90' GOL | Moundilmadji'nin golü ile fark dörde çıktı.

86' Samsunspor'da Tomasson'un yerine Soner oyuna dahil oldu.

86' Shkendija'da Zejnulai oyundan çıkarken Krstevski dahil oldu.

84' Samsunspor'da Makoumbou ile Assoumou'nun yerine Ceesay ve Yunus Emre oyuna dahil oldu.

79' GOL | Moundilmadji'nin golü ile fark üçe çıktı.

77' Shkendija'da Latifi, Ndzengue ve Fetai oyundan çıkarken Alhassan, Krasniqi ile Ramadani dahil oldu.

75' Samsunspor'da Zeki ile Ndiaye oyundan çıkarken Mendes ve Celil dahil oldu.

71' GOL | Cherif Ndiaye'nin golü ile Samsunspor farkı ikiye çıkardı.

62' SARI KART | Shkendija'da Latifi sarı kart gördü.

61' Shkendija'da Spahiu oyundan çıkarken Ibraimi dahil oldu.

53' GOL | Ntcham'ın penaltıdan bulduğu gol ile Samsunspor öne geçiyor.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 1 dakika ilave edildi.

36' SARI KART | Shkendija'daTamba sarı kart gördü.

28' SARI KART | Shkendija'da Zejnullai sarı kart gördü.

1' Karşılaşmada ilk yarı başladı.