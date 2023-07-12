Samsunspor'dan Taylan Antalyalı açıklaması
Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek Samsunspor'da başkan Yüksel Yıldırım, Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı'nın transferi hakkında açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "Taylan Antalyalı'yla görüşmelerimiz hala devam ediyor ama çok sıkı şekilde değil. Taylan MLS'e gitmeyi düşünüyordu. Hocam görüştü, ben görüştüm, menajeriyle görüştük. Baya bir görüşmeler yaptık. Onun bir beklentisi var, bir şey diyemiyorum" ifadelerini kullandı.
Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, bonservisi Galatasaray'da olan Taylan Antalyalı ile yaptıkları görüşmeyle ilgili ayrıntıları anlattı.
Süper Lig'in yayıncısı beIN Sports'a konuşan Yüksel Yıldırım, Taylan Antalyalı'nın MLS'e gitme planlarının olduğunu ancak yaptıkları görüşmerin henüz sonuçlanmadığını anlattı.
Taylan Antalyalı
Yıldırım'ın açıklamaları şu şekilde:
"Taylan Antalyalı'yla görüşmelerimiz hala devam ediyor ama çok sıkı şekilde değil. Taylan MLS'e gitmeyi düşünüyordu. Hocam görüştü, ben görüştüm, menajeriyle görüştük. Baya bir görüşmeler yaptık. Onun bir beklentisi var, bir şey diyemiyorum. Türk oyuncular kendilerini yabancılarla kıyaslıyor Euro'nun durumundan dolayı. Biz parayı kolay toplayamıyoruz. Zaten Türk parası değer kaybediyor."
28 yaşındaki Taylan Antalyalı, geçen sezon Ankaragücü'nde kiralık oynamış ve çıktığı 32 maçta 3 gol 5 asistlik katkı sağlamıştı.
Taylan Antalyalı'nın Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
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