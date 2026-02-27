Cumhuriyet Gazetesi Logo
Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oluyor!

27.02.2026 09:46:00
Cumhuriyet Spor
Avrupa kupalarında tarihinin en iyi dönemini geçiren Samsunspor, Konferans Ligi'nde Shkendija'yı eleyerek son 16 turuna kaldı. Temsilcimizin muhtemel rakipleri belli oldu.

Tarihinde ilk kez UEFA Konferans Ligi'ne katılan Samsunspor, lig aşamasını 12. sırada bitirdi. Karadeniz ekibi, play-off turunda ise Makedonya temsilcisi Shkendija'yı 2 maç sonuna elemeyi başardı.

İlk kez katıldığı turnuvada tarih yazan Samsunspor, adını son 16 turuna yazdırmayı başardı. Kırmızı beyazlılar, UEFA Konferans Ligi'nde mart ayını görmeyi başardı.

MUHTEMEL RAKİPLER

Karadeniz ekibinin son 16 turundaki muhtemel rakipleri ise Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ve Rayo Vallecano oldu. 

Samsunspor'un Konferans Ligi son 16 turu kura çekimi TSİ 16.00'da gerçekleştirilecek. Karşılaşmalar, 12 ve 19 Mart'ta oynanacak.

Son 16 turunda ilk maçlar 12 Mart, rövanş ise 19 Mart'ta oynanacak.

