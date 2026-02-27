Cumhuriyet Gazetesi Logo
27.02.2026 01:09:00
Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe tarihine geçti!

Kerem Aktürkoğlu, Avrupa kupaları tarihinde Fenerbahçe formasıyla bir sezonda en fazla gol atan 3 Türk oyuncudan biri oldu.

Fenerbahçe'nin Nottingham Forest ile oynadığı maçta Kerem Aktürkoğlu performansıyla ön plana çıktı.

İngiltere'de iki gol bulan Kerem Aktürkoğlu, Avrupa arenasında kariyerinde bir sezonda en fazla gol attığı dönemini yaşadı.

Nice maçında iki, Stuttgart ve Bran karşılaşmalarında birer gol atan Kerem Aktürkoğlu, Nottingham Forest'a iki golü sonrasında bu sezon Avrupa'da 6. golüne ulaştı.

FENERBAHÇE TARİHİNE GEÇTİ

Öte yandan Kerem Aktürkoğlu, Avrupa kupaları tarihinde Fenerbahçe formasıyla bir sezonda en fazla gol atan 3 Türk oyuncudan biri oldu.

6 gol - Kerem Aktürkoğlu (2025/26)

6 gol - İrfan Can Kahveci (2023/24)

6 gol - Tuncay Şanlı (2006/07)

