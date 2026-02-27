Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kerem Aktürkoğlu: 'Fenerbahçe şampiyon olacak'

Kerem Aktürkoğlu: 'Fenerbahçe şampiyon olacak'

27.02.2026 01:40:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Kerem Aktürkoğlu: 'Fenerbahçe şampiyon olacak'

Fenerbahçe forması giyen Kerem Aktürkoğlu, Nottingham Forest maçı sonrası görüşlerini dile getirdi.

Fenerbahçe'nin Nottingham Forest deplasmanında iki golünü atan Kerem Aktürkoğlu açıklamalarda bulundu.

"PES ETMEYECEĞİZ DEDİK"

Mücadeleyi değerlendiren Kerem Aktürkoğlu "İlk maç 3-0 bitmişti, hiçbir şekilde pes etmeyeceğiz dedik. Hafta sonu acı verici bir şekilde taraftarımızı üzdük. Fenerbahçe'nin pes etmeyeceğini göstermek istedik. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Kazandık. Başımız dik şekilde Avrupa Ligi'ne veda ettik. Yapacak bir şey yok. Taraftarlarımızı biraz olsun sevindirdiysek ne mutlu bize" ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYON BİZ OLACAĞIZ!"

İngiltere'den Antalyaspor maçı için direkt Antalya'ya gidecek olmalarının hatırlatılması üzerine Kerem Aktürkoğlu "Herkes için yoğun bir fikstür var. Bahane değil. Önümüzde böyle bir fikstür var. Bu fikstürden güzel skorlarla ayrılacağımızı düşünüyorum. Ligin sonunda da şampiyon olan taraf biz olacağız" dedi.

İlgili Konular: #fenerbahçe #kerem aktürkoğlu #nottingham forest

İlgili Haberler

2 gollü Nottingham Forest galibiyeti yetmedi... Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ne veda etti!
2 gollü Nottingham Forest galibiyeti yetmedi... Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ne veda etti! UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off rövanşında Fenerbahçe, Nottingham Forest deplasmanında 2-1 kazanmasına rağmen toplamda 4-2'lik skorla Avrupa'ya veda etti.
Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe tarihine geçti!
Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe tarihine geçti! Kerem Aktürkoğlu, Avrupa kupaları tarihinde Fenerbahçe formasıyla bir sezonda en fazla gol atan 3 Türk oyuncudan biri oldu.
Kritik tarih 3 Mart... Fenerbahçe'nin Como'ya kiraladığı Diego Carlos'a 2 talip birden!
Kritik tarih 3 Mart... Fenerbahçe'nin Como'ya kiraladığı Diego Carlos'a 2 talip birden! Fenerbahçe’nin İtalya Serie A ekiplerinden Como'ya kiraladığı Diego Carlos'a 2 Brezilya ekibinin talip olduğu iddia edildi.