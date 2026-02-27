Kerem Aktürkoğlu: 'Fenerbahçe şampiyon olacak'

Fenerbahçe'nin Nottingham Forest deplasmanında iki golünü atan Kerem Aktürkoğlu açıklamalarda bulundu.

"PES ETMEYECEĞİZ DEDİK"

Mücadeleyi değerlendiren Kerem Aktürkoğlu "İlk maç 3-0 bitmişti, hiçbir şekilde pes etmeyeceğiz dedik. Hafta sonu acı verici bir şekilde taraftarımızı üzdük. Fenerbahçe'nin pes etmeyeceğini göstermek istedik. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Kazandık. Başımız dik şekilde Avrupa Ligi'ne veda ettik. Yapacak bir şey yok. Taraftarlarımızı biraz olsun sevindirdiysek ne mutlu bize" ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYON BİZ OLACAĞIZ!"

İngiltere'den Antalyaspor maçı için direkt Antalya'ya gidecek olmalarının hatırlatılması üzerine Kerem Aktürkoğlu "Herkes için yoğun bir fikstür var. Bahane değil. Önümüzde böyle bir fikstür var. Bu fikstürden güzel skorlarla ayrılacağımızı düşünüyorum. Ligin sonunda da şampiyon olan taraf biz olacağız" dedi.