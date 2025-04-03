Samsunspor'dan Cihan Aydın tepkisi: 'Yardımcı hakem talebi bu yüzden'

Süper Lig ekibi Samsunspor'un Alman teknik direktörü Thomas Reis, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi Cihan Aydın'ın yönetimini eleştirdi.

Samsunspor'dan Cihan Aydın tepkisi: 'Yardımcı hakem talebi bu yüzden'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 03.04.2025 - 15:42

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, kupada Fenerbahçe-Galatasaray maçını yöneten hakem Cihan Aydın'a tepki gösterdi.

Karadeniz ekibi, Fenerbahçe-Samsunspor karşılaşmasında Marius Mouandilmadji'nin ikinci sarı kartı görmesine sebep olan hareketi, Osimhen'in de yaptığını fakat Nijeryalı oyuncunun sarı kart görmemesini eleştirdi.

"YABANCI HAKEM TALEBİ BU YÜZDEN"

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis da konu hakkında açıklama yaptı.

Reis, "Bizim Fenerbahçe maçının hakemi de Cihan Aydın'dı. Fenerbahçe-Galatasaray maçında Victor Osimhen hakeme elle dokundu ve kart görmedi. Bizim oyuncumuz Fenerbahçe maçında ona dokunmuştu, daha hafif bir dokunuş olmasına rağmen sarı kart gördü. Hakemler hakkında konuşmayı sevmem" dedi.

Alman hoca, "Büyük takımlara ayrıcalıklı davranılıyor demek istemiyorum ama bazı takımların arasındaki fark diyebilirim. Sonuç olarak aynı hakemdi. Osimhen'in temasının Marius'un temasından daha sert olduğunu düşünüyorum. Ancak Osimhen'e herhangi bir kart verilmedi. Marius ise sarı kart görüp cezalı duruma düştü. Bu yüzden bazı insanlar yabancı hakem talebinde bulunuyor ve haklı olabilirler. Umarım gelecekte bu tür kararlar adil bir şekilde verilir" ifadelerini kullandı.

Samsunspor'un paylaşımı şu şekilde: 


Etiketler: #Thomas Reis #Cihan Aydın #samsunspor #victor osimhen

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