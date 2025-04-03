Samsunspor'dan derbinin hakemi Cihan Aydın'a tepki!

Yayınlanma: 03.04.2025 - 10:10

Güncelleme: 03.04.2025 - 10:10

Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Kartların havada uçuştuğu karşılaşmada Victor Osimhen de sarı kart gören isimlerden biriydi.

Samsunspor, Osimhen'in sarı kart gördüğü ve ardından hakem Cihan Aydın'a temasta bulunduğu pozisyonu paylaştı.

SAMSUNSPOR'A KIRMIZI KART GÖSTERMİŞTİ

Karadeniz ekibi, paylaştığı bu görüntünün altına ise Cihan Aydın'ın Fenerbahçe maçında kendisine itiraz ederken temasta bulunan Marius Mouandilmadji'ye kırmızı kart gösterdiği pozisyonu ekledi.

Soru işareti ve ünlem işaretiyle paylaşımı yapan Samsunspor, Cihan Aydın'ın birbirine benzeyen iki pozisyonda iki farklı karara hükmettiğini ima etti.

Samsunspor'un paylaşımı şu şekilde: