Sarı-kırmızılı kulüp açıkladı: Derbi öncesi Galatasaray'a kötü haber!

Basketbol Süper Ligi ekibi Galatasaray Ekmas, Karadağlı başantrenör Zvezdan Mitrovic'e vertigo teşhisi konulduğunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.10.2023 - 13:42
Sarı-kırmızılı kulüp açıkladı: Derbi öncesi Galatasaray'a kötü haber!
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Galatasaray Ekmas, başantrenör Zvezdan Mitrovic'e vertigo teşhisi konulduğunu açıkladı.

DERBİDE TAKIMININ BAŞINDA OLAMAYACAK

Yapılan açıklamada "Hafta içi oynadığımız PAOK Mateco maçı öncesinde başlayan şikayetlerine rağmen fedakarlıkla sahaya çıkan başantrenörümüz Zvezdan Mitrovic'e yapılan tetkiklerde vertigo teşhisi konulmuştur. Bugün oynayacağımız maçta takımımızın başında olamayacak hocamıza acil şifalar diler, en kısa zamanda aramıza dönmesini temenni ederiz" denildi.

Zvezdan Mitrovic, pazar günü saat 20:30'da oynanacak Galatasaray Ekmas - Fenerbahçe Beko karşılaşmasında takımının başında yer alamayacak.


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