Sarı-kırmızılılardan tarihi organizasyon: Galatasaray'da 24. şampiyonluk kutlaması!

Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, tarihindeki 24. zaferini kutlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.05.2024 - 17:38
Sarı-kırmızılılardan tarihi organizasyon: Galatasaray'da 24. şampiyonluk kutlaması!
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Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, şampiyonluk töreni gerçekleştirecek.

Galatasaray Lisesi'nden hareket edecek üstü açık takım otobüsü konvoy halinde RAMS Park'a ulaşacak.

GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

''2023-2024 Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray, 24. şampiyonluğunu Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta düzenlenecek Şampiyonun Gala Gecesi'nde görkemli bir şekilde kutlayacak.

27 Mayıs Pazartesi günü saat 19.05'te başlayacak organizasyonla Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta YER SARI, GÖK KIRMIZI olacak!

Sürpriz şarkıcılar, DJ Suat Ateşdağlı performansı, ışık, konfeti ve payro show ile drone gösterisi şampiyonluk kutlamasına renk katacak.''

Sahne alacak şarkıcıların Zara, Emircan İğrek, Uzi ve Edis olduğu kaydedildi.


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