Sassuolo - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
Lazio, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 9. haftasında deplasmanda Sassuolo ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
İtalya Serie A'da 9. hafta heyecanı yaşanıyor.
Maurizio Sarri yönetimindeki Lazio, deplasmanda Alessio Dionisi'nin ekibi Sassuolo ile karşı karşıya gelecek.
SASSUOLO - LAZİO MAÇI SAAT KAÇTA?
MAPEI Satdyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
SASSUOLO - LAZİO MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Marco Di Bello'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Lazio, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Atalanta'yı 3-2 mağlup etmişti.
Sassuolo ise Lecce deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile ayrılmıştı.
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