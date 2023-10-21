Sassuolo - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Lazio, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 9. haftasında deplasmanda Sassuolo ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.10.2023 - 12:54
Sassuolo - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
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İtalya Serie A'da 9. hafta heyecanı yaşanıyor.

Maurizio Sarri yönetimindeki Lazio, deplasmanda Alessio Dionisi'nin ekibi Sassuolo ile karşı karşıya gelecek.

SASSUOLO - LAZİO MAÇI SAAT KAÇTA?

MAPEI Satdyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

SASSUOLO - LAZİO MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Marco Di Bello'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Lazio, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Atalanta'yı 3-2 mağlup etmişti.

Sassuolo ise Lecce deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile ayrılmıştı.


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