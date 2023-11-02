Sassuolo - Spezia maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Sassuolo, İtalya Kupası 2. tur maçında kendi sahasında Spezia ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.11.2023 - 11:08
Sassuolo - Spezia maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
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İtalya'da kupa heyecanı yaşanıyor.

Alessio Dionisi yönetimindeki Sassuolo, kendi sahasında Massimiliano Alvini'nin ekibi Spezia ile karşı karşıya gelecek.

SASSUOLO - SPEZİA MAÇI SAAT KAÇTA?

Mapei Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

SASSUOLO - SPEZİA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Luca Zufferli'nin yöneteceği karşılaşma TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.

Sassuolo kupadaki ilk turda deplasmanda karşılaştığı Cosenza Calcio'yu 5-2 mağlup etmişti.

Spezia ise normal süresi 2-2 biten maçta Venezia'yı penaltılarda 4-3'lğk skorla elemişti.


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