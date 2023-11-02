Sassuolo - Spezia maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
Sassuolo, İtalya Kupası 2. tur maçında kendi sahasında Spezia ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
İtalya'da kupa heyecanı yaşanıyor.
Alessio Dionisi yönetimindeki Sassuolo, kendi sahasında Massimiliano Alvini'nin ekibi Spezia ile karşı karşıya gelecek.
SASSUOLO - SPEZİA MAÇI SAAT KAÇTA?
Mapei Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
SASSUOLO - SPEZİA MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Luca Zufferli'nin yöneteceği karşılaşma TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.
Sassuolo kupadaki ilk turda deplasmanda karşılaştığı Cosenza Calcio'yu 5-2 mağlup etmişti.
Spezia ise normal süresi 2-2 biten maçta Venezia'yı penaltılarda 4-3'lğk skorla elemişti.
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