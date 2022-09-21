Satranç Büyükustası Magnus Carlsen, Hans Niemann'a tepki gösterdi!
Norveçli satranç 'büyükustası' Magnus Carlsen, ABD'li rakibi Hans Niemann ile oynadığı müsabakada yaptığı ilk hamlenin ardından mücadeleyi terk ederek tepki gösterdi.
Satrançta dünya klasmanının 1 numarası Norveçli Magnus Carlsen, hile yaptığını düşündüğü rakibine gösterdiği tepkiyle gündeme geldi.
Julius Baer Kupası'nda oynanan çevrim içi maçta ABD'li rakibi Hans Niemann'a karşı ilk hamlesini yapan 31 yaşındaki Carlsen, hiçbir açıklamada bulunmadan kamerasını kapatarak müsabakadan çekildi.
HİLE YAPTIĞINI KABUL ETTİ
Karşılaşmayı takip edenlerin beklemediği bir harekete imza atan Carlsen'in, hile yaptığını düşündüğü rakibini protesto ettiği yorumlarına neden oldu.
Kariyerinde 5 dünya şampiyonluğu bulunan rakibini eylül ayı başında düzenlenen bir turnuvada da yenmeyi başaran Niemann, daha önceki açıklamalarında hile yaptığını kabul etmişti.
Fotoğraf: Hans Niemann/Twitter
"EĞER KONUŞURSAM BAŞIM BELAYA GİRER"
Eylül ayındaki turnuvanın ardından tepkisini sosyal medya hesabından yaptığı, "Eğer konuşursam başım büyük belaya girer" paylaşımıyla gösteren Carlsen'e, hızlandırılmış satrancın (blitz) dünyadaki en iyi sporcularından biri olarak kabul edilen ABD'li Hikaru Nakamura da destek verdi.
19 yaşındaki Niemann ise Magnus Carlsen ve Hikaru Nakamura'nın itibarını lekelemesine izin vermeyeceğini söyleyerek kendisini savundu.
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