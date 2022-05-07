Schalke 04, Bundesliga'ya yükseldi
Almanya ikinci liginde Schalke 04, 2-0 geriye düştüğü maçta St. Pauli'yi 3-2 mağlup ederek Bundesliga'ya yükseldi.
Almanya Bundesliga 2'de Schalke 04, kendi sahasında St. Pauli ile karşı karşıya geldi.
Ligin 33. haftasında Veltins Arena'da oynanan karşılaşmayı Schalke 04, ilk yarısını 2-0 geride kapatmasına rağmen 3-2'lik skorla kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri; 47. dakikada penaltıdan ve 71. dakikada Simon Terodde ile 78. dakiakda Rodrigo Zalazar Martinez kaydetti. St Pauli'nin golleri ise 9 ve 17. dakikalarda Igor Matanovic'ten geldi.
St. Pauli'de Marcel Beifus, 81. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Beifus'un ardından takımının iki golünü atan Matanovic de uzatma anlarında aynı dakikada iki sarı kart gördü ve Pauli maçı 9 kişi tamamladı.
Bu sonucun ardından Schalke 04, ligde puanını 62'ye yükseltti ve ligin bitimine bir hafta kala Bundesliga'ya yükseldi. St. Pauli ligde 54 puanda kaldı.
Ligin son haftasında Schalke 04, Nürnberg deplasmanına gidecek. St. Pauli, sahasında Düsseldorf'u ağırlayacak.
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