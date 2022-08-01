Schalke 04'ten Serdar Dursun hamlesi
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de ilk 11'deki yerini kaybeden Serdar Dursun'a Almanya Futbol Ligi’nden (Bundesliga) Schalke 04 talip oldu ve girişimlere başladı.
Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de, kadroya katılacak isimler kadar gidecek isimler de büyük önem taşıyor. Joshua King ve Joao Pedro'yu kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde bir golcü oyuncu transferi daha yapılacak.
RESMİ TEKLİF YAPILACAK
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da takımdaki oyunculara gelen teklifleri değerlendiriyor. NTV Spor'un haberine göre; Serdar Dursun'nun en ciddi talibi Almanya'dan Schalke 04. Alman ekibi kısa süre içerisinde sarı-lacivertlilerle temasa geçecek ve resmi teklifini iletecek.
30 yaşındaki futbolcuyla La Liga ve Serie A'dan ilgilenen takımlar bulunuyor. Serdar'ın ayrılmak istemesi halinde yönetim yapılan teklifleri değerlendirmeye alacak.
FENERBAHÇE'DEKİ PERFORMANSI
Sarı-lacivertli forma ile 39 maça çıkan Serdar Dursun, 15 gol 4 asistlik performans sergiledi.
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