Schalke 04'ten Serdar Dursun hamlesi

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 14:04

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de, kadroya katılacak isimler kadar gidecek isimler de büyük önem taşıyor. Joshua King ve Joao Pedro'yu kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde bir golcü oyuncu transferi daha yapılacak.

RESMİ TEKLİF YAPILACAK

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da takımdaki oyunculara gelen teklifleri değerlendiriyor. NTV Spor'un haberine göre; Serdar Dursun'nun en ciddi talibi Almanya'dan Schalke 04. Alman ekibi kısa süre içerisinde sarı-lacivertlilerle temasa geçecek ve resmi teklifini iletecek.

30 yaşındaki futbolcuyla La Liga ve Serie A'dan ilgilenen takımlar bulunuyor. Serdar'ın ayrılmak istemesi halinde yönetim yapılan teklifleri değerlendirmeye alacak.

FENERBAHÇE'DEKİ PERFORMANSI

Sarı-lacivertli forma ile 39 maça çıkan Serdar Dursun, 15 gol 4 asistlik performans sergiledi.