Schumacher'in son durumunu, FIA Başkanı Jean Todt açıkladı
Yedi kez Formula 1 dünya şampiyonu olan Michael Schumacher, geçirdiği kaza sonrasında 8 yıldır tedavi görüyor. 2013'ten beri görüntülenemeyen efsane pilotun son durumunu, yakın arkadaşı olan FIA Başkanı Jean Todt açıkladı.
Formula 1'de yedi kez dünya şampiyonu olan Michael Schumacher, 44 yaşında Fransa Alpleri'ndeki geçirdiği kayak kazasından sonra yaklaşık sekiz yıldır tedavi görüyor.
Şu anda 52 yaşında olan Schumacher, Aralık 2013'te ciddi bir beyin travması geçirdikten yeni çıkan belgeselinde bile görüntülenemedi.
Schumacher'in gözlerden uzak evine girebilen birkaç kişiden biri olan FIA (Uluslararası Otomobil Federasyonu) Başkanı Jean Todt, efsane isim hakkında bilgi verdi.
Todt, İngiliz DailyMail'e verdiği demeçte, "Ailesinin ve arkadaşlarının onu neden koruduğunu anlayabiliyorum çünkü onu rahat bırakmalıyız. Michael savaşıyor, savaşıyor ve biz sadece onun iyileşeceğini umabiliriz. Oğlu Mick, Formula 1'de olduğu için mutluyum. Daha rekabetçi bir aracı olabilirdi ama bu tutkuya sahip olmasından memnunum. Belgeselde de görebileceğiniz gibi Corinna harika bir eş. Michael için nasıl yaptığı şey bir mucize. Michael'a ziyaretimde Corinna oradaysa birlikte akşam yemeği yeriz. Değilse, Michael'la vakit geçiriyorum." ifadelerini kullandı.
Todt,yedi dünya şampiyonluğunun beşinde birlikte çalıştığı Schumacher'in kendisini tanıyıp tanımadığı hakkında soruya ise omuz silkerek ve çeşitli mimikler göstererek yanıt vermemeyi tercih etti.
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