Scott McTominay kariyer rekoru kırdı!
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Napoli forması giyen İskoç oyuncu Scott McTominay, kariyerinin en golcü sezonunu yaşıyor.
Napoli'nin yaz transfer döneminde Manchester United'dan kadrosuna kattığı Scott McTominay, İtalyan ekibindeki performansıyla dikkat çekiyor.
Napoli'de bu sezon 35 maçta 12 gol atan McTominay, kariyerindeki en golcü sezonuna ulaştı. McTominay, 12 golünün yanı sıra takım arkadaşlarına da 4 kez asist yaptı.
Napoli'nin bonservisi için Manchester United'a 30.5 milyon Euro ödediği 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun İtalyan ekibiyle sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
Etiketler: #Scott McTominay #napoli #İtalya Serie A
Spor Haberleri
- 'Dünyanın en büyük şehir takımıyız'
- Real Madrid'den ayrılıyor: Yeni takımı duyuruldu!
- İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Trabzonspor U19 açıklaması!
- Eyüp Saka: 'Seneye de burada olmak istiyoruz'
- Göztepe'nin 11 maçlık hasreti sona erdi!
- Fatih Tekke'den U19 açıklaması: 'Tarihi başarı'
- Ertuğrul Doğan'dan U19 açıklaması!
- Trabzonspor: 'Sizler bu ülkenin gururusunuz'
- Fatih Terim'den Trabzonspor U19 paylaşımı!
- Trabzonspor'un gençleri finalde kaybetti
En Çok Okunan Haberler
-
- TRT muhabirinden 'muhaliflere suikast' çağrısı
- İmamoğlu’nun Özel Kalem Müdürü'ne bir garip soru!
- İstanbul'da yeni miting adresi belli oldu
- Gül'ün 'İmamoğlu' tepkisi rahatsız etti
- Suçun üstünü örten cüppe
- 'Tüm Türkiye’ye ilan ve ifşa ederiz ki...'
- 25 kişi hakkında iddianame hazırlandı
- Muhaliflere 'suikast' tehdidinde bulunmuştu
- Doktorlardan endişelendiren açıklama
- Türkiye'deki sığınmacı sayısını açıkladı