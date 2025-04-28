Scott McTominay kariyer rekoru kırdı!

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Napoli forması giyen İskoç oyuncu Scott McTominay, kariyerinin en golcü sezonunu yaşıyor.

Scott McTominay kariyer rekoru kırdı!
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DHA
Yayınlanma: 28.04.2025 - 20:16

Napoli'nin yaz transfer döneminde Manchester United'dan kadrosuna kattığı Scott McTominay, İtalyan ekibindeki performansıyla dikkat çekiyor.

Napoli'de bu sezon 35 maçta 12 gol atan McTominay, kariyerindeki en golcü sezonuna ulaştı. McTominay, 12 golünün yanı sıra takım arkadaşlarına da 4 kez asist yaptı.

Napoli'nin bonservisi için Manchester United'a 30.5 milyon Euro ödediği 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun İtalyan ekibiyle sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.


Etiketler: #Scott McTominay #napoli #İtalya Serie A

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