Sebastian Szymanski, Rennes'de kendini buldu!

Fenerbahçe'de performansı günden güne düşen Sebastian Szymanski'ye tribünler de tepki göstermeye başlamıştı. Sarı-lacivertlilerle ipleri kopartan Polonyalı yıldız, Fenerbahçe'ye 9.5 milyon Euro kazandırarak ara transfer döneminde Rennes'in yolunu tuttu.

Rennes kariyeri kötü başlayan Sebastian Szymanski ilk 3 maçında sahadan mağlubiyetle ayrıldı ve aldığı sürelerde skor katkısı veremedi. Teknik direktör Habib Beye ile yolların ayrılması sonrası ise Rennes ve Szymanski için işler bambaşka bir hal aldı. Polonyalı yıldız, göreve getirilen Franck Haise döneminde adeta kendini buldu.

Beye'nin gönderilmesi sonrası Rennes oynadığı 3 maçtan da galibiyetle ayrıldı. PSG (Rennes bu maça 2. takımın teknik direktörü Sebastien Tambouret yönetiminde çıktı), AJ Auxerre ve Toulouse'u mağlup eden Rennes de Szymanski, bu 3 karşılaşmada 2 asistlik skor katkısı verdi.