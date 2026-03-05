Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sebastian Szymanski, Rennes'de kendini buldu!

Sebastian Szymanski, Rennes'de kendini buldu!

5.03.2026 13:17:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Sebastian Szymanski, Rennes'de kendini buldu!

Rennes ara transfer döneminde Fenerbahçe'den Sebastian Szymanski'yi renklerine bağlamıştı. Polonyalı yıldızın ilk 3 maçı kabus gibi geçerken yaşanan hoca değişikliği sonrası adeta kendini buldu.

Fenerbahçe'de performansı günden güne düşen Sebastian Szymanski'ye tribünler de tepki göstermeye başlamıştı. Sarı-lacivertlilerle ipleri kopartan Polonyalı yıldız, Fenerbahçe'ye 9.5 milyon Euro kazandırarak ara transfer döneminde Rennes'in yolunu tuttu.

Rennes kariyeri kötü başlayan Sebastian Szymanski ilk 3 maçında  sahadan mağlubiyetle ayrıldı ve aldığı sürelerde skor katkısı veremedi. Teknik direktör Habib Beye ile yolların ayrılması sonrası ise Rennes ve Szymanski için işler bambaşka bir hal aldı. Polonyalı yıldız, göreve getirilen Franck Haise döneminde adeta kendini buldu.

Beye'nin gönderilmesi sonrası Rennes oynadığı 3 maçtan da galibiyetle ayrıldı. PSG (Rennes bu maça 2. takımın teknik direktörü Sebastien Tambouret yönetiminde çıktı), AJ Auxerre ve Toulouse'u mağlup eden Rennes de Szymanski, bu 3 karşılaşmada 2 asistlik skor katkısı verdi.

İlgili Konular: #fenerbahçe #rennes #Sebastian Szymanski

