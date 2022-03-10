Sebastian Vettel kaskında KKTC bayrağına yer verdi

10 Mart 2022 Perşembe, 18:13

Formula 1'de 2022 sezonu, 20 Mart'ta Bahreyn Grand Prix'si ile başlayacak.

Alman pilot Vettel, perşembe günü Bahreyn'deki sezon öncesi testlerinin ilk gününde Rusya tarafından işgal edilen Ukrayna'ya destek vererek savaş karşıtı bir duruş gösterdi.

Aston Martin Formula 1 takımının pilotu olan Vettel, Ukrayna bayrağının renklerini taşıyan "Savaş'a Hayır" yazısı ve bir barış güvercini resmedilen bir kask taktı.

Kask üzerinde ülke bayraklarının bulunduğu bölümde Türk bayrağının yanı sıra KKTC bayrağı da yer aldı.

Vettel'in, Rusya Grand Prix'sinin bu sezon yarış takviminden çıkarılması için çağrıda bulunmasının ardından Rusya'daki yarışlar iptal edilmişti.

Fotoğraf: Jens Munser Designs/Twitter