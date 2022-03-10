Sebastian Vettel kaskında KKTC bayrağına yer verdi
Dört kez Formula 1 şampiyonu olan Alman pilot Sebastian Vettel'in yeni kaskında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayrağı yer aldı. Kaskın tasarımında "barış" temasının öne çıkarıldığı kaydedildi.
Formula 1'de 2022 sezonu, 20 Mart'ta Bahreyn Grand Prix'si ile başlayacak.
Alman pilot Vettel, perşembe günü Bahreyn'deki sezon öncesi testlerinin ilk gününde Rusya tarafından işgal edilen Ukrayna'ya destek vererek savaş karşıtı bir duruş gösterdi.
Aston Martin Formula 1 takımının pilotu olan Vettel, Ukrayna bayrağının renklerini taşıyan "Savaş'a Hayır" yazısı ve bir barış güvercini resmedilen bir kask taktı.
Kask üzerinde ülke bayraklarının bulunduğu bölümde Türk bayrağının yanı sıra KKTC bayrağı da yer aldı.
Vettel'in, Rusya Grand Prix'sinin bu sezon yarış takviminden çıkarılması için çağrıda bulunmasının ardından Rusya'daki yarışlar iptal edilmişti.
Fotoğraf: Jens Munser Designs/Twitter
İlgili Haberler
- ABD'li Formula 1 takımı eski pilotu ile anlaştı
- Formula 1 takımı Haas, Rus pilot Nikita Mazepin'in sözleşmesini feshetti
- Formula 1 yönetiminden Rusya Grand Prix'si kararı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Öğrenciler tatil haberini nefesini tutarak bekledi
- ''Helalleşeceğiz, bir araya geleceğiz''
- Ukrayna'dan kaçış; kafileyle İstanbul'a geldiler
- Türk medyası bunu da gördü; Ayçiçeği yağı ile yıkandı!
- Mıkolayiv ve Çernihiv'de infilak etmeyen bombalar temizl
- Doğu Anadolu'da bin 373 köy yolu kapandı
- İstanbul yolunda 8 kilometrelik TIR ve kamyon kuyruğu
- 'Partinin başına geçmek istiyor'
- Telefonunu tamire gönderdi, hayatının şokunu yaşadı
- Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı
En Çok Okunan Haberler
- ABD'de işsizlik maaşı başvuruları artış gösterdi
- Derbinin hakemi belli oldu!
- Rusya Devlet Başkanı Putin: Sorunların hepsini çözeceğiz
- Danıştay savcısından İstanbul Sözleşmesi mütalaası
- Akaryakıt fiyatlarında son durum: 7 günde yüzde 60 zam!
- Kontak kapatmışlardı: Mansur Yavaş'tan yeni açıklama
- Devlet Bahçeli'ye bu 'emoji'yle yanıt verdi
- Alman pilotun kaskındaki 'KKTC' ayrıntısı!
- Türkiye Varlık Fonu'ndan Türk Telekom hamlesi
- Karaismailoğlu'ndan kar yağışına yönelik açıklama