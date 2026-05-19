Seçime giden Sivasspor'da başkan adayı çıkmadı

Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Adem Uzun, Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem, İl Emniyet Müdürü Ahmet Alaağaçlı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın, kulüp başkanı Burak Özçoban, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve delegelerin katılımıyla Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen olağan genel kurulda, yönetim ile denetim kurulu raporları okunup, bilanço ibra edildi.

Vali Şimşek, burada yaptığı konuşmada, her zaman Sivasspor'un yanında olduğunu söyledi.

Sivasspor'un zor döneminde başkanlık görevini üstlenen Burak Özçoban'a teşekkür eden Şimşek, "Sivasspor yalnızca bir futbol takımı değil, bu şehrin ortak sevdası, birlik ve beraberliğimizin en güçlü sembollerinden birisidir" dedi.

Şimşek, sahadaki mücadelesiyle şehri aynı heyecanda buluşturan Sivasspor'un kentin en kıymetli marka değerlerinden, en güçlü tanıtım yüzlerinden biri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Bizler onun başarılarıyla gururlanıyor, galibiyetleriyle seviniyoruz, zor zamanlarında ise aynı yürekte kenetleniyoruz. İşte şimdi tam kenetlenme zamanı, bir olma, beraber olma zamanıdır. Tabi ki futbolun içerisinde zaman zaman zorluklar da vardır. Geride bıraktığımız sezonda arzu ettiğimiz sonuçları elde edemedik. Büyük beklentilerle mücadele ettiğimiz sezonda Süper Lig hedefimize ulaşamamış olmak, taraftarımızı, şehrimizi ve camiamızı üzmüştür. Ancak sporun ruhunda yeniden ayağa kalkmak, yeniden inanmak ve yeniden mücadele etmek vardır. Bugün artık geçmişte yaşanan hayal kırıklıklarına takılıp kalma değil, geleceğe daha güçlü bakma zamanıdır. Önümüzde yeni bir sezon, yeni bir mücadele ve yeni bir fırsat bulunmaktadır. Bunun için de öncelikle güçlü bir yönetim oluşturmamız, bir başkan bulmamız gerekiyor. Bugün bu kongrede bir başkan adayının çıkmamış olması ve yeni bir yönetimin henüz oluşamaması elbette hepimizi üzmüştür. Ancak bu durum asla Sivasspor’un sahipsiz olduğu anlamına gelmemektedir. Ben inanıyorum ki en kısa süre içerisinde kulübümüzü sahiplenerek taşın altına elini koyacak güçlü bir başkan adayı ortaya çıkacak ve camiamıza yakışan sağlam bir yönetim oluşacaktır. Bizler de bu geçiş sürecinde Sivasspor’u hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız, takımımızın daima yanında, yakınında ve destekçisi olmaya devam edeceğiz. Süreci dikkatle takip edecek, kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz.”

"ŞU ANDA ŞARTLAR BUNU GÖTÜRMEMİZİ SAĞLAMIYOR"

Kulüp başkanı Özçoban da maliyetli futbolculardan çıkmak için zor bir dönem geçirdiklerini belirterek, "Bunun sonucunda transferlerimizi yaptık, kampımıza gittik, sonra lig başladı. Ligde iyi başlayamadık. Sonrasında sıkıntılı bir sürece girdik. Transfer yasakları, bahis olayları ile uğraştık. Play-off'u da 3-4 puanla kaçırdık. Gönül isterdi ki yeni bir yönetim kurup devam edelim ama şu anda şartlar bunu götürmemizi sağlamıyor. Bunun için de üzgünüz, Sivassporluyuz, kulübe 3 yıldır hizmet ediyorum. Buradan herkesten helallik istiyorum. Benim hakkım ne kadar geçtiyse helal olsun" diye konuştu.

KULÜBÜN YÖNETİMİ GEÇİCİ OLARAK DİVAN KURULUNA DEVREDİLDİ

Tüzük gereği yeni yönetim seçilemediği için kulübün yönetimi geçici olarak divan kuruluna devredildi.

Divan kurulu başkanı Ali Yavuz ile üyeler Kemal Çağlayan, Ali İzgi ve Cafer Kaplan'ın önümüzdeki günlerde yeni genel kurul tarihini belirlemesi bekleniyor.

Divanın yaklaşık 15 gün içerisinde olağanüstü genel kurul kararı alacağı öğrenildi.