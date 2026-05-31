Seçimi kazanması halinde göreve başlayacak... Hakan Safi'nin teknik direktör adayı belli oldu

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlık için yarışacak Aziz Yıldırım ve Hakan Safi transfer, teknik direktör ve kadro planlamasıyla ilgili çalışmalarına devam ediyor.

Önceki günlerde İstanbul'da Paolo Maldini'yle bir araya gelen Hakan Safi'nin Macaristan'da oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde de bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Öte yandan teknik direktör konusunda da yeni bir gelişme yaşandı.

CONTE'YLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Hakan Safi, Napoli'den ayrılan teknik direktör Antonio Conte'yle anlaşma sağladı.

Haberde, Maldini'nin yapılan görüşmelerde önemli bir katkı sağladığı ve Hakan Safi'nin seçimi kazanması halinde Conte'nin Fenerbahçe'de göreve başlayacağı aktarıldı.

Ek olarak, Şampiyonlar Ligi finalinde Hakan Safi ve Maldini'nin transfer edilecek oyuncular ve Antonio Conte hakkında da görüştüğü belirtildi.

ANTONIO CONTE'NİN KARİYERİ

Teknik direktörlük kariyerine İtalya'da Arezzo takımında başlayan Antonio Conte sonrasında sırasıyla Bari, Atalanta, Siena, Juventus, İtalya Milli Takımı, Chelsea, Inter ve Tottenham'da çalıştı. 2024 yazında Napoli'ye imza atan deneyimli teknik direktör, geçen yıl şampiyonluk sevinci yaşamıştı.