Seçimi kazanması halinde göreve başlayacak... Hakan Safi'nin teknik direktör adayı belli oldu

31.05.2026 10:20:00
Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi teknik direktör çalışmalarını sürdürüyor. Safi'nin teknik direktörlük görevi için Napoli'den ayrılan Antonio Conte'yle anlaşma sağladığı ve seçimi kazanması halinde İtalyan teknik direktörün göreve başlayacağı iddia edildi.

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlık için yarışacak Aziz Yıldırım ve Hakan Safi transfer, teknik direktör ve kadro planlamasıyla ilgili çalışmalarına devam ediyor.

Önceki günlerde İstanbul'da Paolo Maldini'yle bir araya gelen Hakan Safi'nin Macaristan'da oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde de bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Öte yandan teknik direktör konusunda da yeni bir gelişme yaşandı.

CONTE'YLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Hakan Safi, Napoli'den ayrılan teknik direktör Antonio Conte'yle anlaşma sağladı.

Haberde, Maldini'nin yapılan görüşmelerde önemli bir katkı sağladığı ve Hakan Safi'nin seçimi kazanması halinde Conte'nin Fenerbahçe'de göreve başlayacağı aktarıldı.

Ek olarak, Şampiyonlar Ligi finalinde Hakan Safi ve Maldini'nin transfer edilecek oyuncular ve Antonio Conte hakkında da görüştüğü belirtildi.

ANTONIO CONTE'NİN KARİYERİ

Teknik direktörlük kariyerine İtalya'da Arezzo takımında başlayan Antonio Conte sonrasında sırasıyla Bari, Atalanta, Siena, Juventus, İtalya Milli Takımı, Chelsea, Inter ve Tottenham'da çalıştı. 2024 yazında Napoli'ye imza atan deneyimli teknik direktör, geçen yıl şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

Paolo Maldini'den Hakan Safi sorusuna yanıt: 'Kazanırsa neler olacağını göreceğiz' Paolo Maldini, Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi'yle önceki gün İstanbul'da görüşmüştü. Maldini, Hakan Safi'yle yaptığı görüşmenin ardından yeni açıklama yaptı.
Hakan Safi'den Aziz Yıldırım açıklaması: 'Artık kendisini dinlemek istemiyorum' Fenerbahçe Kulübü'nün 6-7 Haziran'da yapılacak seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, katıldığı bir televizyon kanalında diğer başkan adayı Aziz Yıldırım hakkında açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Hakan Safi'den transfer sözleri: '7 Haziran'daki seçimden önce...' Fenerbahçe Kulübü'nün 6-7 Haziran'da yapılacak seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, katıldığı bir televizyon kanalında konuştu. Safi, sarı-lacivertli kulübün transfer gündemine dair görüşlerini aktardı.