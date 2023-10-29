Selahattin Baki: 'Hafta içi açıklama yapacağız!'

Yayınlanma: 29.10.2023 - 22:36

Güncelleme: 29.10.2023 - 22:36

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Siltaş Yapı Pendikspor maçı sonrasın basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galibiyetten ötürü takımı, taraftarları ve tebrik eden Baki, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutladı. Baki, bu hafta oynanan maçlar ile ilgili Fenerbahçe Kulübü'nün hafta içi açıklama yapacağını açıkladı.

Selahattin Baki'nin açıklamaları şöyle:

"Öncelikle muhteşem taraftarımızı, Futbol Takımımızı ve değerli hocamızı tebrik ediyorum. Önemli bir engeli daha aştık.

Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girmeye saatler kaldı. Şanla, şerefle bir yüzyılı geride bıraktık. Cumhuriyetimiz kutlu olsun. Düşman işgalinden kurtulup Cumhuriyetin kuruluşuna kadar ve daha sonrasında ülke tarihine ve Cumhuriyet kültürüne katkıda bulunmuş Fenerbahçe camiası bireyleri olarak şunun da sözünü vermek istiyorum. Daha önce olduğu gibi bundan sonrada Atatürk ilke ve inkılapları, Cumhuriyet ve vatanımız için ilelebet her zaman ön cephede olacağımıza ve bu değerleri koruyacağımıza söz veriyoruz.

Cumhuriyetin hala ne anlama geldiğini anlamayanlar, kavrayamayanlar var. Geçmişine sahip çıkamayanlar gelecekte var olamazlar. Bunun da tarihte birçok örneği vardır. Lütfen Cumhuriyete sıkı sıkı sarılalım. Ve bugünün anlam ve önemine duyduğumuz saygıdan dolayı bu akşam futbola girmeyeceğiz ancak camiamıza ve futbol kamuoyuna şunu söylemek isterim. Dün akşam ve bugün sahada yaşananlarla alakalı hafta içi Kulübümüz açıklamasını yapacaktır. Çok teşekkür ediyorum. Yaşasın Cumhuriyet."