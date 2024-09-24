Selçuk İnan: 'Takımımla gurur duyuyorum'

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, Trabzonspor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

Selçuk İnan: 'Takımımla gurur duyuyorum'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.09.2024 - 00:05

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, Trabzonspor karşılaşması sonrası konuştu.

Selçuk İnan, maçın ardından şu sözleri kullandı;

"Geçen hafta söylediğim gibi, 9. gün, 3. maçımız. Geçen hafta bir serzenişim olmuştu. Bugün yine bir büyük takımla oynadık. 9 gün, 3 maç, 2'si deplasman ve 2'si büyük takım, nereye varmak istiyorum, oyuncularımı tebrik ediyorum. Yoğun bir tempoda bu maçları oynadılar. Kazanmaya yakın olan bizdik, istediğimiz pozisyonları bulduk. Önemli pozisyonlara girdik. İyi mücadele etti takım. Yeni bir takımız. 5-6 tane oyuncu ilk defa birbiriyle oynadı. İşimiz kolay değildi, yine kolay değil. Bu takım, iyi bir takım olacak. Kim olursa olsun sahaya kazanmak için sahaya çıkacak. Mücadelesinden dolayı takımımla gurur duyuyorum."


Etiketler: #selçuk inan #gaziantep fk #trabzonspor

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