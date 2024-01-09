Semih Kılıçsoy performansıyla parlıyor!
Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy, Rizespor ağlarını da havalandırarak ligde üst üste 3. hafta ağları sarsmış oldu.
Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy, Süper Lig'de fırtına gibi esmeye devam ediyor.
Beşiktaş'ın Rizespor ile deplasmanda oynadığı maçın 45. dakikasında ceza alanı önünden rakip kaleye çok sert bir şut göndererek takımını 2-0 öne geçiren Semih takımını rahatlattı.
Maçın 47. dakikasında ise rakip ceza alanında topu önünde bulan Semih, rakibinden sıyrıldı ve durumu 3-0'a getirdi. Bu golle birlikte Semih Kılıçsoy, ligdeki son 3 maçta 4 gol atmış oldu.
Beşiktaş'ın sezon başında oynadığı Tirana maçında da ağları havalandıran 18 yaşındaki Semih Kılıçsoy, bu sezon tüm kulvarlardaki 5. golünü kaydetmiş oldu.
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