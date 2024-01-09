Semih Kılıçsoy performansıyla parlıyor!

Yayınlanma: 09.01.2024 - 21:01

Güncelleme: 09.01.2024 - 22:05

Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy, Süper Lig'de fırtına gibi esmeye devam ediyor.

Beşiktaş'ın Rizespor ile deplasmanda oynadığı maçın 45. dakikasında ceza alanı önünden rakip kaleye çok sert bir şut göndererek takımını 2-0 öne geçiren Semih takımını rahatlattı.

Maçın 47. dakikasında ise rakip ceza alanında topu önünde bulan Semih, rakibinden sıyrıldı ve durumu 3-0'a getirdi. Bu golle birlikte Semih Kılıçsoy, ligdeki son 3 maçta 4 gol atmış oldu.

Beşiktaş'ın sezon başında oynadığı Tirana maçında da ağları havalandıran 18 yaşındaki Semih Kılıçsoy, bu sezon tüm kulvarlardaki 5. golünü kaydetmiş oldu.