Semih Kılıçsoy performansıyla parlıyor!

Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy, Rizespor ağlarını da havalandırarak ligde üst üste 3. hafta ağları sarsmış oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.01.2024 - 21:01
Semih Kılıçsoy performansıyla parlıyor!
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Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy, Süper Lig'de fırtına gibi esmeye devam ediyor.

Beşiktaş'ın Rizespor ile deplasmanda oynadığı maçın 45. dakikasında ceza alanı önünden rakip kaleye çok sert bir şut göndererek takımını 2-0 öne geçiren Semih takımını rahatlattı. 

Maçın 47. dakikasında ise rakip ceza alanında topu önünde bulan Semih, rakibinden sıyrıldı ve durumu 3-0'a getirdi. Bu golle birlikte Semih Kılıçsoy, ligdeki son 3 maçta 4 gol atmış oldu.

Beşiktaş'ın sezon başında oynadığı Tirana maçında da ağları havalandıran 18 yaşındaki Semih Kılıçsoy, bu sezon tüm kulvarlardaki 5. golünü kaydetmiş oldu.


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