Semih Şentürk'ten En Nesyri'ye flaş eleştiri: 'Güiza'yı andırıyordu ama bugünden sonra...'

Yayınlanma: 04.10.2024 - 11:23

Güncelleme: 04.10.2024 - 11:23

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Twente ile 1-1 berabere kaldı. Futbol yorumcusu Semih Şentürk sarı lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho'nun yanı sıra Szymanski ve En Nesyri'ye sert eleştirilerde bulundu.

Semih Şentürk'ün SkySpor YouTube kanalında yaptığı yorumlar şöyle:

"İzlediğim en kötü Fenerbahçe'ye doğru gidiyor. İlk 20 dakikaya iyi başlıyorsun, pozisyon buluyorsun, atamıyorsun ve sonra tekrar geri çekiliyorsun. Bir büyük takım gibi oynamıyor Fenerbahçe."

"MOURINHO ETKİSİNİ BEKLİYORUZ"

"Fenerbahçe'ye acil ara gelmesi lazım, zaten bugün bir araya girdiler. Milli maç arasına. Ben dahil bütün Fenerbahçelileri artık Mourinho etkisini bekliyoruz."

"SZYMANSKI 13 MAÇTIR İLK 11'DE VE HALA BİR ŞEY YOK"

"Szymanski bu kadar kim yani... Kendi menajerinin oyuncusu mu anlamadım ben. 13. maç ilk 11'de ve hala bir şey yok."

"EN NESYRI'YE 20 MİLYON EURO VERİLDİYSE BİZ YANLIŞ ZAMANDA OYNAMIŞIZ"

"En Nesyri biraz Güiza'yı andırıyordu ama bugünden sonra bende biraz daha Güiza ön plana çıktı. Buna 20 milyon Euro verdiysek biz yanlış zamanda oynamışız. 40-50 milyon Euro ederdik"