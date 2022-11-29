Senegal Teknik Direktörü Aliou Cisse: 'Bu galibiyeti Sadio Mane'ye adıyorum'
Senegal Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Aliou Cisse, 2022 Katar Dünya Kupası'nda aldıkları Ekvador galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Senegalli hoca Ekvador galibiyetini sakatlığı sebebiyle milli takım kadrosundan ayrılan Sadio Mane'ye adadı.
Dünya Kupası'nda Ekvador'u 2-1'lik skorla geçerek üst tura çıkan Senegal'de teknik direktör Aliou Cisse, karşılaşmanın ardından görüşlerini aktardı.
Cisse, yaptığı açıklamada galibiyeti, turnuvada sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Sadio Mane'ye armağan etti.
46 yaşındaki teknik direktör yaptığı açıklamada, "Bu galibiyeti, ülke için olağanüstü şeyler yapan ancak burada olmayan birine adamak istiyorum; Sadio Mane" dedi.
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