Senegal Teknik Direktörü Aliou Cisse: 'Bu galibiyeti Sadio Mane'ye adıyorum'

29 Kasım 2022 Salı, 22:02

Dünya Kupası'nda Ekvador'u 2-1'lik skorla geçerek üst tura çıkan Senegal'de teknik direktör Aliou Cisse, karşılaşmanın ardından görüşlerini aktardı.

Cisse, yaptığı açıklamada galibiyeti, turnuvada sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Sadio Mane'ye armağan etti.

46 yaşındaki teknik direktör yaptığı açıklamada, "Bu galibiyeti, ülke için olağanüstü şeyler yapan ancak burada olmayan birine adamak istiyorum; Sadio Mane" dedi.