Şenol Güneş, Beşiktaş yönetimini savunduğu iddialarına cevap verdi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 3-2 kaybedilen Lugano karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.10.2023 - 22:33
Şenol Güneş, Beşiktaş yönetimini savunduğu iddialarına cevap verdi
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci haftasında İsviçre temsilcisi Lugano'yu ağırladı.

Beşiktaş 2-0 öne geçtiği maçta 3-2 kaybetti.

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, maç sonrasında açıklamalarda bulundu. 

"SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ"

Şenol Güneş: "Oyun düşündüğümüz gibi gidiyordu. Kırmızı karttan sonra direnmeye çalıştık, savunmada kaldık. Goller gelince direncimiz kayboldu. Sözün bittiği yerdeyiz. Beklemediğimiz bir sonuç çıktı. Taraftar her zaman bize destek oldu. Şartlar ne olursa olsun kazanmamız gereken bir maçı kaybettik" 

"BEŞİKTAŞ'I SAVUNDUM" 

Şenol Güneş açıklamasında; "Taraftar tepki göstermekte haklıdır. Transfer olmuş, bitmiştir. Bu oyuncularla iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyordum, olmadı. Yönetimi savunmak gibi bir durum yok, Beşiktaş'ı savundum" dedi.

Deneyimli teknik direktör sözlerinin devamında; "Hiçbir mazeret bugünkü skor için yeterli değil. Bütün sebepler konuşulabilir. Taraftarın her türlü isteğine cevap vermek zorundayız ama zannediyorum ki takım stattan çıktı. Taraftarlardan özür diliyorum, çok haklılar" açıklamasında bulundu. 


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