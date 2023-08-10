Şenol Güneş: 'Kıyaslamak benim işim değil'
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında deplasmanda 3-1 kazandıkları Neftçi Bakü karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Güneş, "Sabah ile oynadık. Onlar da iyi takım. Neftçi Bakü de iyi takım. Kıyaslamak benim işim değil" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 3-1 kazandıkları Neftçi Bakü karşılaşması sonrası konuştu.
Güneş, "İkinci maça iyi bir şekilde hazırlanmak zorundayız. İhmale gelecek bir takım değil. Yetenekli, teknik becerileri olan bir takım. Biz oyundan düştükten sonra da bunu gösterdiler. Onlara ligde başarılar diliyorum. İyi bir atmosfer vardı. Keyifli bir maç olduğunu düşünüyorum" dedi.
"KIYASLAMAK BENİM İŞİM DEĞİL"
Deneyimli teknik direktör , daha önce Azerbaycan'dan Sabah ile karşılaştıklarının hatırlatılması ve iki takımı kıyaslaması yönünde gelen soruya, "Sabah ile oynadık. Onlar da iyi takım. Neftçi Bakü de iyi takım. O zaman sezonun son bölümleriydi. İkinci yarısı olan bölümdü. Şimdi sezon başı. Hem takımlar yeni oluşuyor, fiziksel olarak oyuncular istenilen performansa ulaşmamış olabilir, bu bizim için de geçerli. Takımlar sezon başında 6-8 hafta sonra daha akıcı bir form yakalayabilir. İkisi de iyi takım. Kıyaslamak benim işim değil. Neftçi'nin şanssızlığı, bizim bu maçta iddiamızın olması. Zannederim Sabah ve Karabağ da kazandı. Onlara başarılar diliyorum" diye cevap verdi.
Şenol Güneş, Malatya'da yaşanan deprem hakkında ise, "Malatya'da deprem olduğunu söylediler. İnşallah ölümlü bir olay yoktur. Ülkemiz bir deprem bölgesi. Hepimize geçmiş olsun" diye konuştu.
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