Şenol Güneş'ten Anderson Talisca açıklaması

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Neftçi Bakü ile karşılaşacak Beşiktaş'ta, teknik direktör Şenol Güneş basın mensuplarına konuştu. Güneş, Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'nın olası transferi hakkında, "Talisca ile görüntülü konuştum. Bana 'Orta yol bulalım. Gelmek istiyorum, özledim' dedi" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.08.2023 - 18:44
Şenol Güneş'ten Anderson Talisca açıklaması
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UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda 10 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Neftçi Bakü ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

Anderson Talisca

"TALISCA İLE KONUŞTUM"

Deneyimli teknik direktör transfer çalışmaları hakkında da bilgi verirken Anderson Talisca'nın transferini de değerlendirdi.

"Talisca ile görüntülü konuştum. Bana 'Orta yol bulalım. Gelmek istiyorum, özledim' dedi. Ancak istek başka, gerçekler başka. iş ekonomiye geldiği zaman 10 milyon Euro'dan aşağı değil kendisi. Talisca'yı almanın, camiada bir heyecan katacağını düşündük. Talisca'yı dört mevkide birden oynatabilirsin, önemli bir oyuncu" ifadelerini kullandı.


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