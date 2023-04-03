Şenol Güneş'ten Jorge Jesus göndermesi

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 00:15

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 00:23

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe karşısında alınan galibiyeti değerlendirdi. Güneş, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un sözlerine de göndermede bulundu.

Güneş'in açıklamaları şu şekilde:

"İki takım da kazanmak istiyordu. Hem bizim için, hem Fenerbahçe için zor maçtı. İki taraf da baskılı oynamak istedi. Bu baskıdan da hataya zorlamaya çalıştı. Bizim ilk yarıda birkaç hatalı pasımız oldu ve rakip buradan pozisyonlar buldu. 1-0 geriye düştük. Maalesef Tayyip'i sakatlanarak kaybettik. Maçın tamamına bakarsak oyunun da sahibi Beşiktaş'tı, başrolünde de Beşiktaş vardı. "

"DURUŞ SERGİLEMEK LAZIM"

"Bütün oyuncularım iyi niyetiyle kompakt oynadı. Sonuç ne olursa olsun pes etmeden kendi oyunlarını oynamaya çalıştılar, enerjilerini boşa harcamadılar. Bu da sahaya yansıdı. Tabii şans da yardım ediyor bazen. 2-0 olabilirdi. Daha sonra gol de yiyebilirdik. Maçın tamamına bakarsak sonuçtan bağımsı olarak oyuncularım samimi oynadılar, ellerinden geleni yaptılar. Başarı için iyi bir duruş sergilemek lazım."

"FUTBOL SAHADA OYNANIYOR"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un, "Türkiye'de maçlar sahada kazanılmıyor, masa başında kazanılıyor" sözleri üzerine:

"Başarı için iyi bir duruş sergilemek lazım. Geriye düşseniz de, eksik kalsanız da futbol sahada oynanan bir oyun. Sahadaydık. Seyirci olağanüstüydü. Seyircinin baskısına rağmen, rakipten, hakemden etkilenmeden top oynayarak maç kazanılabiliyor. Allah da yardım etti ama biz de gayret ettik."

"TALHA'NIN DURUMUNU BİLMİYORUM"

"Bazen oyuncularıma diyorum 'Eksik kalınca niye daha çok koşuyorsunuz, tam olunca da koşsanıza', her zaman koşmalılar. İçinizde bir ruh, yetenek varsa göstermelisiniz. 10 kişi kalsan da, 11 kişi olsan da futbol adına doğrular var. Doğruları yaparsanız sonuç olarak kaybetsen de kazanırsınız. Bugün o konuda mutluyum. Herkes aynı duyguyu paylaştı. Güzel ruhlar da yavaş yavaş ortaya çıkıyor."

"Tayyip Talha çok iyi karakter, çok iyi bir oyuncu. Geleceği de parlak ama tabii son durumunu bilmiyorum. Olumsuz söyleniyor. İnşallah düzelir. 3-4 ay gecikme olsa bile geri dönecek. Önünde örnekleri var. Cenk daha ağır sakatlık geçirdi. Birçok sakatlık geçirdi. Önemli olan işini sevmek, sahip çıkmak. Bir dinlenme kabul etsin. Benim onu oynatmadığımı düşünsün. Yeniden geri dönecek."