Şenol Güneş'ten TFF'ye fikstür tepkisi!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper Lig'in 6. haftasında kendi sahalarında ağırlayacakları Kayserispor maçı öncesi konuştu. Güneş, karşılaşmanın oynanacağı saate ilişkin, "TFF ve yayıncı kuruluşun programına uymaya çalışıyoruz. Sadece arada fikirlerimizi söylüyoruz. 'Deplasmandan gelen pazartesi oynuyor' denildi. Ama biz pazar 17.00'de oynuyoruz. Bu mazeret değil, lig planlaması için söylüyorum. Ülkede oynayan takımlar geç oynuyor, biz erken oynuyoruz. Sebebini sorduğumuzda yayıncı deniyor. Bu planlama nasıl yapılıyor? Öğrenmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.09.2023 - 16:46
Şenol Güneş'ten TFF'ye fikstür tepkisi!
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, ligdeki Kayserispor karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

Güneş, "Süre ile ilgili yapacak bir şey yok. TFF ve yayıncı kuruluşun programına uymaya çalışıyoruz. Sadece arada fikirlerimizi söylüyoruz. 'Deplasmandan gelen pazartesi oynuyor' denildi. Ama biz pazar 17.00'de oynuyoruz. Bu mazeret değil, lig planlaması için söylüyorum. Ülkede oynayan takımlar geç oynuyor, biz erken oynuyoruz. Sebebini sorduğumuzda yayıncı deniyor. Bu planlama nasıl yapılıyor? Öğrenmek istiyorum. Avrupa'da mesela 23 oyuncu ile çıkıyoruz, Türkiye'de 21. Ne zararı var iki oyuncunun? Size bir şey dediğimde arkadaşlar rahatsız oluyor, üzerine alınıyorlar. Bizim takım elinden geleni yapıyor. Zaman zaman eksik yapıyorlar. Sahada herkesin elinden geleni yapacağını düşünüyorum" sözlerini kullandı.

GEDSON FERNANDES AÇIKLAMASI

Deneyimli teknik direktör, maç kadrosunda yer almayan Gedson Fernandes için, "Gedson'un sakatlığını ben söylemedim, bakalım kim açıklayacak diye bekledim. Doktor, bana öyle detaylı açıklama yapmadı. Doktoru suçlamıyorum, o söylemez. Hafif sakatlığı var, sizden aldım haberleri" diye konuştu.


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