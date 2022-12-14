Şenol Güneş'ten Valentin Rosier'e son şans
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in istenen performansı sergileyemeyen Fransız futbolcu Valentin Rosier'e son bir şans tanıdığı öğrenildi.
Beşiktaş’ın başarılı sağ beki Valentin Rosier disiplinsiz davranışlarıyla sabırları taşırdı. Antalya kampında tepki toplayan Fransız futbolcunun, teknik heyet tarafından son kez uyarıldığı ortaya çıktı.
ŞENOL GÜNEŞ ÖZEL OLARAK GÖRÜŞTÜ
Teknik Direktör Şenol Güneş önceki günlerde yaptığı açıklamada Rosier’i kazanabilmek için yoğun çaba harcadıklarını ifade etmişti. Ancak bonservisine 4,8 milyon Euro ödenen 26 yaşındaki oyuncunun Antalya kampında sorun çıkarmayı sürdürdüğü belirlendi.
Tüm gayretlerine rağmen olumlu bir sonuç elde edemeyen Şenol Güneş’in Antalya’da Rosier’le özel bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Güneş’in deneyimli futbolcuyu son kez uyardığı ve en kısa sürede toparlanmasını istediği aktarıldı.
KENDİ KADERİNİ ÇİZECEK
Buna göre 2025’e kadar sözleşmesi bulunan Valentin Rosier, Beşiktaş’taki geleceğini kendisi belirleyecek. Milliyet'in haberine göre, Fransız oyuncu disiplinsiz davranışlarına son vermesi halinde takımda kalacak.
Aksi halde ara transferde Rosier’le yolların ayrılması gündeme gelecek. Siyah-beyazlı yönetim, Şenol Güneş’in olumsuz rapor sunması durumunda tecrübeli futbolcuyu bonservisiyle birlikte veya kiralık olarak göndermek üzere düğmeye basacak.
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