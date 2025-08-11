Serdal Adalı'dan Solskjaer kararı: 'Hocayla ilgili her şey tartışmaya açıldı'

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Toplantı, Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleştirildi.

Serdal Adalı açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

“Beşiktaş için çok zor bir dönemde göreve geldik. Göreve geldiğimizden bu yana, Beşiktaş'ı ekonomik ve sportif hedeflerine ulaştırmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Transfer döneminde bu yoğunluk daha da arttı. En doğru kararları almak adına büyük bir titizlikle çalışıyoruz.”

“Hep, transferlerde yeni hatalar yapma lüksümüz yok diyorum. 15-20 gün önce bugün takımımızda yer almayan futbolcularla 16-17 milyon euro ödeme yaptık. Geride bıraktığımız hafta ödenmemiş menajerlik ücretleriyle ilgili bir dava sonuçlandı. 80 milyon TL gibi bir ücreti ilerleyen günlerde ödeyeceğiz. Bizden önce transfer edilen ve kadroda düşünmediğimiz oyuncuları göndererek yer açmaya çalışıyoruz. Geçmişteki hatalar, bizi de etkiliyor. Hatalı transfer yapma lüksümüz yok. Sezon ilerledikçe doğru oyuncuları aldığımızı göreceğiz. 32,33 veya 34 yaşında bir oyuncu gelecekse bonservis ödeyerek almayacağız. 1 sezonluk kontratla gelebilirler. Takımımızın transfer ihtiyacının olduğunun farkındayız. Aynı hatalara düşmemek için camiamız biraz sabredecek. 5 senede yapılan hataları hızlı bir şekilde düzeltmeye çalışıyoruz. Ben bu görevden ayrıldıktan sonra geçmiş yönetimlere yapılan eleştirilen yapılmasını istemiyorum. O nedenle bin düşünüp bir adım atacağız.”

TRANSFER YAPILACAK BÖLGELER

“İlk 11'imize katkı sağlayacak dört üst düzey oyuncuyu kadromuza kattık. Burada şampiyon olmak için nasıl bir kadro kurulması, nasıl bir oyun oynaması gerektiğinin farkındayız. Son dört yılda başka şeyler denendi. Pjanic ve Musrati gibi birçok oyuncu alındı. Hep orta sahaya bir oyuncu almak için oyuncu alındı. Bu da iyi bir sonuç getirmedi. Ndidi-Rafa-Orkun üçlüsünün şampiyon olduğumuz dönemlere benzediğini göreceğiz. Demir Ege ve Kartal da süre alacak ve önemli katkı sağlayacaklar. İsim yapmış diye önümüze gelen oyunculara gitmiyoruz. Sadece bir sol kanat almak için kimseyi bu takıma alıp gelmeyeceğiz. Sistemimize ve oynadığımız oyuncuları almaya çalışıyoruz. Kalan tüm eksiklerimizi de bu felsefeyle tamamlayacağız. Transferde önceliğimiz bugün itibariyle sol açık ve sağ bek. Başka bölgeler için de fırsatlar olursa değerlendireceğiz.”

RASHFORD AÇIKLAMASI

“Hiç ilgilenmediğimiz oyunclarla ilgili bir mesele var. Bu haberler ilgilendiğimiz oyuncuları etkiliyor. Rashford dönemi var. Barcelona'ya gideceğini biliyordum. Ne oldu? Oyuncu sonunda Barcelona'ya gitti. Bu haberlerin çıkmasının ardından yollamak için uğraştığımız oyuncular 'Madem Rashford alabiliyorsanız, demek ki kulüpte para bolluğu var' diyorlar ve taleplerini yükseltiyorlar. Aslı olmayan futbolcu haberlerinde dikkatli olmanızı rica ediyorum. Sadece bir sol bek almak için sol bek transferi yapmayacağız. Beşiktaş'ın menfaatleri alacağımız eleştirilerden çok daha önemlidir. 3 transfer dönemine daha ihtiyacımız olduğunu söylemiştik. İlk transfer dönemini yaşıyoruz.”

SOLSKJAER KARARI

“Gereksiz algı yapılardan konulardan biri de hocamız Ole'yle ilgiliydi. Göreve geldiğimizde bir proje ve projeksiyon yaptık ve buna göre en uygun hocanın da kendisi olduğuna karar verdik. Kararımızın da arkasındayız. Yapılan eleştiriler karşısında zaman zaman hayrete düştük. Ligin ilk maçına çıkmadan hoca göndermeyi düşünüyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde olmayan algı operasyonuyla karşı karşıyayız. Hocayla ilgili her şey tartışmaya açıldı. Uzun bir yolumuz var. Her puan kaybında böyle büyük bir kaos yaşayamayız. Bunu maksatlı olarak yapan çevreler var. Transferleri bitirelim, takımımızı ideal kurgusuyla bir görelim. Hocaya da bu kadar haksızlık yapmayalım. Hocaya süre vereceğiz. Transferin zamanlamasıyla ilgili eleştirileri ben üstüme alırım. Onun bizde kredisi var. Psikolojik ve mental olarak diplerdeyken taşın altına elini koyan, kaçmayan hocanın elbette bir kredisi olacak. Transferlerimizi tamamlayınca top artık hocamızda olacak. Her mağlubiyette, en ufak olay da hoca, oyuncular ve başka gitsin… Son 3 senede yaşadıklarımızı bir hatırlayalım. Bunun kime faydası var?"

HAKEM KARARLARI

“Ligin ilk haftasında yine hakem konuşmaya başladık. İlk haftadan bunları konuşmak istemezdik. Hakemlerin ligin önüne geçmemesi hepimizin dileğidir. Hakem hataları olacaktır ancak bunların sürekli bazı takımların lehine ve aleyhine olması kabul edilemez. Büyük paralar harcayarak oyuncular transfer ediyoruz. Verdikleri kararlar 20 milyonluk camiaları etkiliyor. Beşiktaş'ımızın saha içinde döktüğü terin takipçisi olacağız.”

JADON SANCHO

“Camiamnın istediği kadar ben de çok istiyorum. Diğer transferler için de söyledim. Futbolcunun Türkiye'ye gelmekle ilgili kararı çok önemli. İstediğimiz her oyuncuyu yüksek paralara alma lüksümüz yok. Bizim de bütçemiz var. Taraftarımızdan fazla istiyorum. Elimizden geleni yapacağız gelmesi için. Oyuncunun Türkiye ve Beşiktaş'a gelmek istemesi önemli. Para zoruyla kimseyi alıp gelmek istemiyoruz. Her şartı zorlayacağız.”

İPTAL OLAN TRANSFERLER

“Osayi Samuel'in biletlerini almıştık. Uçaktan 4-5 saat önce başka bir teklifle geldiler. Kabul etmedik. Walker-Peters'ta bizim de aceleci davranmamızla ilgili hatamız var. Ne olduysa son dakikada Türkiye'ye gitmek istemiyorum noktasına geldi iş. Beşiktaş'ın prensiplerinden kimseye ödün vermek gibi bir düşüncemiz yok.”

RIDVAN YILMAZ'IN TRANSFERİ

“İlk önceliğimiz sol açık ve sağ bek. Özellikle sol açık. Tüm ağırlığımızı sol kanada vermiş durumdayız. Şartlar oluştuğu gün gideriz alır geliriz. Rıdvan'la görüştük. Biten ne bir transfer var ne de resmiyete dökülmüş bir şey var. Hali hazırda resmiyet kazanmış bir durumu yok. Rıdvan'ın yadırganacak bir hali yok.”

OXLADE-CHAMBERLAIN VE WALKER-PETERS İDDİALARI

“Walker Peters konusunda iki tane şey etki etti transfere. Açıkça söyleyeyim bir tanesi Chamberlain oyuncuyla kötü konuşması. Ben konuştum. ‘Kötü bir şey söylemedim’ dedi. Walker-Peters'ın menajeri söylediğini ifade etti”

AYRILACAK OYUNCULAR

“Şu anda yabancı sınırında 16 kişideyiz. Hepsiyle görüşüyoruz. Hepsinin de gidebileceği yerler var. Belirli ülkelerin transfer zamanını bekliyorlar. Şu anda bizi etkileyen şey oyuncuların mali yükü. İstedikleri kadar kalabilirler yoksa.”

KEREM AKTÜRKOĞLU'YLA BEŞİKTAŞ GÖRÜŞTÜ MÜ?

“Kerem Aktürkoğlu'nun konusu, Orkun için Lizbon'dayken geçti. Benim hissettiğim, bu sene Kerem'in ayrılığını düşünmedikleri. Aynı noktada bir oyuncularının sakatlandığı ve kısa sürede yerini dolduramayacakları için. Benfica'yla bir görüşmemiz olmadı. Benfica da Kerem Türkiye'ye gelecekse bizde oynamak istediğini, oynayabileceğini biliyor. Kerem'le telefonda konuştum. Başarılar diliyorum. Bugün için Kerem Aktürkoğlu'yla ilgilendiği doğru olmaz. Benfica'dan bir oyuncu alacaktık onu da aldık geldik.”

SEMİH KILIÇSOY'UN AYRILIĞI

“Semih kendinden emin bir şekilde gitti. İnşallah başarılı olur. Semih'le ilgili geçtiğimiz dönemde gelen bir tana resmi teklif yok. İnşallah oynatırlar. Olmazsa gelecek, burası onun yuvası. Demir Ege nasıl tecrübe kazandıysa Semih'te de aynısı olacak. Semih inşallah orada başarılı olsun.”

YENİ SEZON HEDEFİ

“Konferans Ligi'nden önce Beşiktaş'ın mottosu Türkiye'de şampiyonluk. Birinci önceliğimiz burası. Çok güzel bir kadro oluşturacağız. Bir aile ortamının oluşmasını sağlayacağız. Konferans Ligi'yle ilgili kısım, takım oturduktan sonra ortaya çıkar. Ben de ister istemez final oynarız diyorum ama söylediğim gibi önceliğimiz Türkiye'de şampiyon olmak.”

ELAN RICARDO'YA TEKLİF

“En fazla teklif Elan Ricardo'ya geldi. Bugün yarın için karar aşamasındayız. Portekiz ve Polonya'dan ciddi teklif var. Oynama şartını fazlalaştırmaya çalışıyoruz. Futbolunun gittiği takımda en az 25-30 maça çıkması lazım. Elan Ricardo gidip geldiğinde orta sahada yıldız diyebileceğimiz bir oyuncumuz olacak. En erken gidecek oyuncumuz, karar vereceğimiz Elan Ricardo."

FORVET TRANSFERİ

"Bir yerli, bir yabancı alternatifimiz var. Şu anda Abraham'ı yedekleyecek isim Mustafa Hekimoğlu. Acil noktaları bitirelim, sonrasında işin yedekleme ve genç transferler gündeme gelecek."

SPORTİF DİREKTÖR

“Transfer bitince kısa bir müddet sonra sizlerle paylaşacağım. Futbolun başına birini getirme planımız var. Sadece Ümraniye'ye değil. Benim de yetişemediğim zamanlar oluyor. Beşiktaş'ta hiçbir şey eksik kalmıyor. Devamlı çalışıyoruz. Önümüzdeki haftalarda transfer yoğunluğumuz bitsin, sonrasında olacak.”

KENY ARROYO VE MILOT RASHICA

"Arroyo'yu kiralamayı düşünmüyoruz. Zaman zaman problemler oluyor ama hocasıyla bunları çözüyor. Süre aldıkça 7 numaradaki asıl oyuncusu olacak. Daha fazla oynayacağını biliyorum. Gitmesi için gelen bir teklif yok. Rashica olduğu için sağ kanat transferi gündemimizde yok. Şimdiden bir şey söylemeye gerek yok.