Taraftarlar yorum yağmuruna tutmuştu: Jadon Sancho'dan Beşiktaş kararı!

Manchester United'ın İngiliz yıldızı Jadon Sancho, Beşiktaş ile anıldıktan sonra siyah beyazlı takımın taraftarları oyuncunun Instagram hesabını yorum yağmuruna tuttu.

TARAFTARLARDAN YORUM YAĞMURU

Taraftarlar, Sancho'nun son paylaşımına yaklaşık 4 milyon yorum yaptı ve Beşikaş'a gelmesi için baskı yaptı. Yıldız oyuncu, Beşiktaş'ın isteğine yanıt verdiği iddia edildi.

Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Jadon Sacho, Juventus haricinde gelen teklifleri reddetti. Habere'de Sancho, Beşiktaş'a ‘Hayır’ cevabını ilettiği öne sürüldü.

25 yaşındaki futbolcu için Roma, Manchester United ile iletişime geçti ancak transferde bir ilerleme olmadı.