Serdal Adalı'dan transfer açıklaması: Ayrılığı duyurdu!

26.08.2025 11:00:00
Cumhuriyet Spor
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı takımın transfer görüşmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Sözcü'den Ercan Taner'e transfer ve son gelişmelerle alakalı flaş açıklamalar yaptı.

Serdal Adalı'nın sözleri şu şekilde:

"Tek amacımız taraftarımıza verdiğimiz sözü tutmak. Kimse merak etmesin."

"4 SAAT UYKUYLA TRANSFER"

"Günlerdir 4 saat uykuyla ayakta durup transferi bitirmeye çalışıyoruz."

"Beşiktaş'ı başarıya ulaştıracak kadro kurmak istiyoruz. Sol kanat, stoper ve forvet transfer edeceğiz. Yapamadığımız transfer olursa ocak ayında yeniden girişimlerde bulunuruz."

"OLE'DEN MEMNUNUZ"

"Takımın 4'te 3'ü değişti. Takımın oturabilmesi için biraz zamana ihtiyaç var Amacımız oyunu geliştirmek. Hocamız Ole Gunnar Solskjaer çok çalışıyor, çabalıyor. Kendisinin bu yaklaşımından son derece memnunuz."

CHAMBERLAIN AÇIKLAMASI

"Chamberlain'in durumu bu hafta belli olacak. Olmazsa zaten bu sene sözleşmesi bitiyor."

"Musrati ve Amir'e teklifler var. Değerlendiriyoruz."

