Serdal Adalı kürsüden isim vererek duyurdu: 'Hepsine teklif var'

Beşiktaş Kulübü'nün 2026 yılı 2. olağan divan kurulu toplantısı, Beşiktaş Belediyesi Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. Siyah-beyazlı kulübün divan kurulu toplantısında Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı açıklamalarda bulundu.

Serdal Adalı konuşmasına, "Karşınızda 1.5 yılını doldurmuş bir yönetim kurulu olarak duruyoruz. Göreve geldiğimiz günlerde camiamıza 1.5 yıl gibi bir hazırlık devresi geçireceğimizi söylemiştik. Bugün görevi devraldığımız noktanın çok daha ötesinde sportif başarı için mücadele edecek Beşiktaş'ın temellerini atmış durumdayız" sözleriyle başladı.

"POZİTİF HAVAYI TRANSFERLERLE SÜRDÜRECEĞİZ"

Adalı sözlerine şöyle devam etti:

“2026/27 sezonuna yepyeni bir futbol yapılanmasıyla başladık. Futbol direktörlüğüne Önder Özen', teknik direktörlüğe ise Vincenzo Italiano'yu getirdik. İki futbol adamının Beşiktaş'a katkı sağlayacağına inanıyorum. Önder Özen ve Vincenzo Italiano ile yakaladığımız pozitif havayı transferlerimizle sürdüreceğiz. Futbol takımımızdan gelecek sezon büyük bir mutluluk duyacaksınız.”

Beşiktaş'ın erkek basketbol takımının yeniden EuroLeague'e katılmasına değinen Adalı, “Futbol takımımız gibi basketbol takımımızdan memnun olacağınız şeyler duyacaksınız. Beşiktaş, EuroLeague'e yeniden katılıyorsa takım organizasyonunun payı büyüktür. Her geçen büyüyen bir organizasyon ortaya koyduk” dedi.

"BEŞİKTAŞ YILLAR SONRA FİNANSAL BAĞIMSIZLIĞINI KAZANDI"

Beşiktaş'ın ekonomik durumuna değinen Adalı, “Yaptığımız sponsorluk anlaşmaları, oyuncu satışları, gayrimenkul projeleri ve futbol takımımızda gerçekleştirdiğimiz bütçe düzenlemeleri sayesinde Beşiktaş'ta yıllardır görülmeyen bir mali başarıya imza attık. Beşiktaş'ın mali yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirerek UEFA ile imzaladığımız uyum anlaşması sürecini de tamamladık. UEFA tarafından kulübümüze bizden önce getirilen tüm finansal kısıtlamaları kaldırdık. UEFA'nın kararı şunu gösteriyor: UEFA, kulübümüzün finansal çalışmalarını olumlu karşıladı ve Beşiktaş yıllar sonra finansal bağımsızlığını kazandı” açıklamasında bulundu.

Kulübün borçları hakkında sözlerini sürdüren Serdal Adalı, “Beşiktaş camiasının bilmesi gereken en büyük şey şu, Dikilitaş projesinden gelen parayla borçları ödeyeceğiz demiştik. Borçları ödedik mi ödedik. Dikilitaş gelirlerinin iki katı kadar borç ödemişiz, siz yöneticiler şahsi alacaklarını aldı diyeceksiniz. Kusura bakmayın, böyle bir şeye kimsenin evet diyecek hali yok. Siz bugün buraya böyle bir ithamla gelemezsiniz. Kimsenin de buna hakkı yok. Yönetim kurulu olarak görevi devraldığımız banka borçları, 128 milyon dolar olan borçlarımız şu anda 53 milyon dolar seviyesine düşmüş vaziyette” dedi.

TEKLİF GELEN FUTBOLCULAR VE TRANSFER KARARI

Transferle ilgili konuşan Adalı şunları kaydetti:

“İstediğimiz zaman transfer geliri elde edebileceğimiz çok önemli oyuncularımız var. Orkun, Agbadou, Murillo, Oh, Djalo, Cerny, Ndidi… Ve diğer bütün oyuncularımız çok değerli. Hepsinin de piyasası var, hepsine de teklif var ancak bizim oyuncularımızı satmak gibi bir planımız yok. İçlerinde futbol hayatının sonuna gelmiş, üstüne para verilip de gönderilecek bir tane oyuncumuz yok. Biz hala geçmiş dönemlerde getirilen kıyak emeklilik oyuncularının maaşlarını ve fesih bedellerini ödemeye çalışıyoruz.”

Adalı sözlerini şöyle tamamladı:

“Yeni sezonda bütün camiayı Beşiktaş'ta kenetlenmiş görmek istiyorum. Bir kez daha üzerine basa basa söylüyorum. Beşiktaş'ın iyi olması için elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz. Camiamızın her ferdinin desteğini ve katkısını rica ediyorum. Siz değerli divan üyelerimize ve büyüklerimize teşekkürlerimi sunuyorum.”