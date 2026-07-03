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Beşiktaş, Mady Sissoko'yu açıkladı

Beşiktaş, Mady Sissoko'yu açıkladı

3.07.2026 16:06:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Beşiktaş, Mady Sissoko'yu açıkladı

Beşiktaş, Mali uyruklu forvet/pivot Mady Sissoko'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

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Beşiktaş, basketbolda kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Siyah-Beyazlılar, Mali uyruklu forvet/pivot Mady Sissoko'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Mali uyruklu forvet/pivot Mady Sissoko ile sözleşme imzaladı.

NCAA'de Michigan State'te başlayan kolej kariyerini California formasıyla tamamlamasının ardında 2025 yılında Pallacanestro Trieste'ye transfer olan Sissoko, İtalya'nın ardından İspanya'da Real Madrid forması giydi.

2.06 metre boyundaki Sissoko'ya Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz."

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