Leandro Trossard'dan Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran hareket

Beşiktaş'ın listesindeki bir numaralı transfer hedefi olan Leandro Trossard, sosyal medyada siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandıran bir hamlede bulundu.

31 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabındaki bir fotoğrafa yapılan "Come to Beşiktaş" yorumunu beğendi. Bekçikalı yıldızın bu hareketi kısa sürede gündem olurken, transferin artık bitmeye yakın olduğu yorumları yapıldı.

Trossard geride bıraktığımız sezon Arsenal formasıyla 50 maça çıktı. Deneyimli sol kanat bu karşılaşmalarda 8 gol ve 11 asistlik skor katkısı verdi.

İşte o paylaşım: