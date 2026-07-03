Cumhuriyet Gazetesi Logo
Leandro Trossard'dan Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran hareket

Leandro Trossard'dan Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran hareket

3.07.2026 15:50:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Leandro Trossard'dan Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran hareket

Transferde adı sık sık Beşiktaş ile anılan Leandro Trossard'dan dikkat çeken bir hamle geldi.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Beşiktaş'ın listesindeki bir numaralı transfer hedefi olan Leandro Trossard, sosyal medyada siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandıran bir hamlede bulundu.

31  yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabındaki bir fotoğrafa yapılan "Come to Beşiktaş" yorumunu beğendi. Bekçikalı yıldızın bu hareketi kısa sürede gündem olurken, transferin artık bitmeye yakın olduğu yorumları yapıldı.

Trossard geride bıraktığımız sezon Arsenal formasıyla 50 maça çıktı. Deneyimli sol kanat bu karşılaşmalarda 8 gol ve 11 asistlik skor katkısı verdi.

İşte o paylaşım:

Image

İlgili Konular: #beşiktaş #transfer #Leandro Trossard

İlgili Haberler

Beşiktaş, Scottie Wilbekin transferini açıkladı
Beşiktaş, Scottie Wilbekin transferini açıkladı Beşiktaş, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Scottie Wilbekin'i transfer ettiğini duyurdu.
Beşiktaş'tan Dikilitaş projesi için açıklama
Beşiktaş'tan Dikilitaş projesi için açıklama Beşiktaş, Denetim Kurulu raporunda yer alan Dikilitaş Projesi gelirlerinin kullanımı ve yöneticilere yapılan iade ödemeleriyle ilgili bir açıklama yaptı.
Resmi açıklama geldi: Beşiktaş, Kassoum Ouattara transferini duyurdu
Resmi açıklama geldi: Beşiktaş, Kassoum Ouattara transferini duyurdu Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Kassoum Ouattara transferini resmen açıkladı.