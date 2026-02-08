Serdal Adalı'nın 2. transferiydi: Elan Ricardo sezonu kapattı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
8.02.2026 12:47:00
Beşiktaş'ta Serdal Adalı'nın başkanlığa seçildikten sonraki ilk transferlerinden Elan Ricardo, Ağustos 2025'te Athletico'ya kiralandı ve yıl sonuna kadar Brezilya ekibinin formasını giydi. Ocak 2026'da ise Kolombiya ekibi Deportes Tolima'ya kiralık olarak gönderilen 21 yaşındaki futbolcu talihsiz bir sakatlık geçirdi.

Beşiktaş'ın Deportes Tolima'ya kiralık olarak gönderdiği Elan Ricardo, Llaneros'a karşı oynanan maçta büyük bir talihsizlik yaşadı. Sakatlık geçiren Kolombiyalı futbolcu sahayı gözyaşları içinde terk etti.

Kolombiya basınında yer alan habere göre Elan Ricardo'nun dizi çıktı ve sezonu kapattı. Bu sezon Deportes Tolima'da 4 maça çıkan Ricardo gol ya da asist katkısı veremedi.

Serdal Adalı'nın başkan seçildikten sonra ilk transferi Keny Arroyo, 2. transferi ise Elan Ricardo olmuştu. Ancak İki futbolcu da siyah-beyazlılarda tutunmayı başaramadı.

