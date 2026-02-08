Serdal Adalı'nın 2. transferiydi: Elan Ricardo sezonu kapattı!

Beşiktaş'ın Deportes Tolima'ya kiralık olarak gönderdiği Elan Ricardo, Llaneros'a karşı oynanan maçta büyük bir talihsizlik yaşadı. Sakatlık geçiren Kolombiyalı futbolcu sahayı gözyaşları içinde terk etti.

Kolombiya basınında yer alan habere göre Elan Ricardo'nun dizi çıktı ve sezonu kapattı. Bu sezon Deportes Tolima'da 4 maça çıkan Ricardo gol ya da asist katkısı veremedi.

Serdal Adalı'nın başkan seçildikten sonra ilk transferi Keny Arroyo, 2. transferi ise Elan Ricardo olmuştu. Ancak İki futbolcu da siyah-beyazlılarda tutunmayı başaramadı.