Serdal Adalı, Elan Ricardo transferini açıkladı!

Beşiktaş'ta, geçtiğimiz sezon kış transfer döneminde kadroya katılan Elan Ricardo ile ilgili önemli gelişmeler yaşandı.

Serdal Adalı, düzenlenen basın toplantısında siyah-beyazlıların, Kolombiya'dan keşfedip kadrosuna kattığı Elan Ricardo, yeni sezonda bir kulübe kiralanacak.

Serdal Adalı'nın sözleri şu şekilde:

"Bugün yarın Elan Ricardo ile ilgili bir şey olabilir. En fazla teklif ona geldi. 6-7 kulüpten teklif geldi. Seyredemediğimiz için biraz da eleştiriyoruz. Karar aşamasındayız. Portekiz'den, Polonya'dan iki tane ciddi teklif var. Oynama şartını fazlalaştırmaya çalışıyoruz. Elan'ın gittiği takımda en az 25-30 maç oynaması lazım. Döndüğünde orta sahada yıldız diyebileceğimiz bir futbolcumuz olacak. En erken gidecek oyuncumuz Elan Ricardo olacak."