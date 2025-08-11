Cumhuriyet Gazetesi Logo
Serdal Adalı, Elan Ricardo transferini açıkladı!

Serdal Adalı, Elan Ricardo transferini açıkladı!

11.08.2025 15:47:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Serdal Adalı, Elan Ricardo transferini açıkladı!

Serdal Adalı, düzenlediği basın toplantısında Elan Ricardo ile ilgili kısa süre içerisinde kiralık hamlesinin gerçekleşeceğini açıkladı.

Beşiktaş'ta, geçtiğimiz sezon kış transfer döneminde kadroya katılan Elan Ricardo ile ilgili önemli gelişmeler yaşandı.

Serdal Adalı, düzenlenen basın toplantısında siyah-beyazlıların, Kolombiya'dan keşfedip kadrosuna kattığı Elan Ricardo, yeni sezonda bir kulübe kiralanacak.

Serdal Adalı'nın sözleri şu şekilde:

"Bugün yarın Elan Ricardo ile ilgili bir şey olabilir. En fazla teklif ona geldi. 6-7 kulüpten teklif geldi. Seyredemediğimiz için biraz da eleştiriyoruz. Karar aşamasındayız. Portekiz'den, Polonya'dan iki tane ciddi teklif var. Oynama şartını fazlalaştırmaya çalışıyoruz. Elan'ın gittiği takımda en az 25-30 maç oynaması lazım. Döndüğünde orta sahada yıldız diyebileceğimiz bir futbolcumuz olacak. En erken gidecek oyuncumuz Elan Ricardo olacak."

İlgili Konular: #beşiktaş #serdal adalı #Elan Ricardo

İlgili Haberler

Arthur Masuaku'dan Beşiktaş'a veda paylaşımı!
Arthur Masuaku'dan Beşiktaş'a veda paylaşımı! Beşiktaş'tan ayrılıp Sunderland'e imza atan Arthur Masuaku, sosyal medya hesabından Beşiktaş taraftarına veda etti.
Taraftarlar yorum yağmuruna tutmuştu: Jadon Sancho'dan Beşiktaş kararı!
Taraftarlar yorum yağmuruna tutmuştu: Jadon Sancho'dan Beşiktaş kararı! Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş ile adı anılan İngiliz yıldız Jadon Sancho'nun siyah-beyazlı ekibin transfer teklifine yanıt verdiği iddia edildi.
Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılıyordu: İngiliz futbolcu için transfer açıklaması!
Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılıyordu: İngiliz futbolcu için transfer açıklaması! Marsilya Teknik Direktörü Roberto De Zerbi, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemine gelen Jonathan Rowe ile ilgili konuştu.