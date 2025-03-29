Serdal Adalı'dan derbi galibiyeti sonrası paylaşım: 'Tarih bir kere yazıldı'

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, kazandıkları Galatasaray derbisinin ardından paylaşım yaptı.

Serdal Adalı'dan derbi galibiyeti sonrası paylaşım: 'Tarih bir kere yazıldı'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 29.03.2025 - 23:17

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Galatasaray'ı 2-1 yendikleri derbinin ardından paylaşım yaptı.

Adalı, paylaşımında "Beşiktaşlılar böyle güzel günlere, böyle mutluluklara layıktır. Camiamızın desteğiyle Beşiktaş, daha da büyük zaferler kazanacaktır. Tarih bir kere yazılmıştır, namağlup tek şampiyon Beşiktaş'tır!" dedi.

İşte Adalı'nın yazılı mesajı:

"Bugün kendi sahamızda büyük taraftarımız önünde Galatasaray'ı mağlup ederek camiamıza bayram coşkusunu yaşatan takımımızı ve teknik heyetimizi yürekten tebrik ediyorum.

Maçtan önce yapılan haksızlıklara, adaletsizliklere en güzel cevabı sahada verdik. Yerli hakem de yönetse, yabancı hakem de yönetse, Federasyon kendisi de yönetse biz bu maçı kazanacağız dedik, galip geldik.

Beşiktaşlılar böyle güzel günlere, böyle mutluluklara layıktır. Camiamızın desteğiyle Beşiktaş, daha da büyük zaferler kazanacaktır.

Kendi sahasındaki bütün derbileri kazanarak taraftarını bir nebze mutlu eden Beşiktaşımızı bir kez daha tebrik ediyor, camiamıza önemli bir hatırlatma yapmak istiyorum.

Tarih bir kere yazılmıştır, namağlup tek şampiyon Beşiktaş'tır!

Beşiktaş camiasına iyi bayramlar diliyor; sağlıkla, huzurla, Beşiktaşımızın başarılarıyla birlikte nice güzel günlere erişmeyi temenni ediyorum.

Saygılarımla...."


Etiketler: #serdal adalı #beşiktaş #galatasaray

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