Serdal Adalı'dan hakem tepkisi!

Yayınlanma: 13.11.2023 - 07:47

Güncelleme: 13.11.2023 - 07:47

Beşiktaş'ın Süper Lig'de Rams Başakşehir ile oynadığı maçta yüzüne dirsek darbesi alan Zaynutdinov'un gözünde ve burnunda kırıklar oluştu.

Zaynutdinov aldığı darbe sonucu oyundan çıkmak zorunda kalırken, pozisyonda sert bir biçimde faul yapan Opoku, kart görmedi.

Beşiktaş sosyal medya hesabı Zaynutdinov'un aldığı darbeyi "yorumsuz" ifadesiyle paylaştı.

SERDAL ADALI'DAN TEPKİ

Bu pozisyona bir tepki de Beşiktaş başkan adayı Serdal Adalı'dan geldi.

Adalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Beşiktaşlı bir futbolcuyu bu hale getiren rakip maçı nasıl 11 kişi tamamlayabiliyor? Göreve geldiğimizde mücadele edeceğimiz güçlerin sadece rakipler olmayacağının farkındayız. Beşiktaşımızın hakkını, alın terini yedirmemek de en büyük gayemiz olacak" ifadelerini kullandı.