Serdal Adalı'dan hakem tepkisi!
Beşiktaş başkan adayı Serdal Adalı, siyah beyazlı ekibin Başakşehir'i sahasında 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada, Bakhtiyar Zaynutdinov'un sakatlandığı pozisyona tepki gösterdi.
Beşiktaş'ın Süper Lig'de Rams Başakşehir ile oynadığı maçta yüzüne dirsek darbesi alan Zaynutdinov'un gözünde ve burnunda kırıklar oluştu.
Zaynutdinov aldığı darbe sonucu oyundan çıkmak zorunda kalırken, pozisyonda sert bir biçimde faul yapan Opoku, kart görmedi.
Beşiktaş sosyal medya hesabı Zaynutdinov'un aldığı darbeyi "yorumsuz" ifadesiyle paylaştı.
SERDAL ADALI'DAN TEPKİ
Bu pozisyona bir tepki de Beşiktaş başkan adayı Serdal Adalı'dan geldi.
Adalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Beşiktaşlı bir futbolcuyu bu hale getiren rakip maçı nasıl 11 kişi tamamlayabiliyor? Göreve geldiğimizde mücadele edeceğimiz güçlerin sadece rakipler olmayacağının farkındayız. Beşiktaşımızın hakkını, alın terini yedirmemek de en büyük gayemiz olacak" ifadelerini kullandı.
Beşiktaşlı bir futbolcuyu bu hale getiren rakip maçı nasıl 11 kişi tamamlayabiliyor? Göreve geldiğimizde mücadele edeceğimiz güçlerin sadece rakipler olmayacağının farkındayız. Beşiktaşımızın hakkını, alın terini yedirmemek de en büyük gayemiz olacak. #HaydiKalkAyağa pic.twitter.com/rVZFrFue2F— Serdal Adalı (@SerdalAdali2023) November 12, 2023
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