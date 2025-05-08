Serdal Adalı'nın sermaye planı tutmadı!

Sermaye artırımından 4.8 milyar TL hedefleyen Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, 1 milyar 433 milyon TL'lik gelirle camiadan yeterli destek alamayınca Bankalar Birliği Borcu'nu kapatma arzusunun çok uzağında kaldı.

Serdal Adalı'nın sermaye planı tutmadı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 08.05.2025 - 12:48

Pazar günü bu yıl bir kez daha başkanlık seçimine gidecek olan Beşiktaş, mali anlamda bir türlü huzura kavuşamıyor. Gürkan Aksoy ile sandığa gidecek olan mevcut Başkan Serdal Adalı, verdiği emeğin karşılığını alamamanın üzüntüsünü yaşıyor.

CAMİANIN DESTEĞİNİ ALAMADI

Sözcü'nün haberine göre, sermaye artırımı müjdesini verip, elde edilecek 4.2 milyar TL'lik gelirle Bankalar Birliği'nden çıkmayı hedefleyen Adalı, camianın desteğini alamadı. Siyah-beyazlı kulüp, yaptığı açıklamayla 1 milyar 433 milyon TL gelir elde edildiğini açıkladı. Beşiktaş Başkanı, kulübün geleceğini kurtarma adına çok önem verdiği projede hedefine ulaşamadı.

Genel seçimde 3 yıllık yeni görevinde Bankalar Birliği sıkıntısıyla yeniden yüzleşecek ve çözüm yolları ayıracak.


Etiketler: #serdal adalı #sermaye artışı #Bankalar Birliği #beşiktaş

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