Serdal Adalı'dan yalanlama: 'O gün de söylediğimiz gibi...'
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Bülent Uslu'nun yönetimde yer alacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Bülent Uslu'nun yönetimde yer alacağı iddialarına cevap verdi.
Adalı, Uslu'nun yönetimde yer almayacağını açıkladı.
Serdal Adalı'nın açıklaması şu şekilde:
"Değerli Beşiktaşlılar;
Göreve gelmeden önce de söylediğimiz üzere her bir Beşiktaşlının katkısını, desteğini, görüşlerini önemsiyoruz. Bülent Uslu da bugüne kadar Beşiktaş'a katkıda bulunmaya çalışmış, bilinen bir Beşiktaşlıdır.
Ancak;
Genel Kurul sürecinde de gündeme gelen, Bülent Uslu'nun Futbol A.Ş Yönetim Kurulu'nda yer alacağı iddiaları o gün de söylediğimiz gibi gerçeği yansıtmamaktadır."
Etiketler: #serdal adalı #beşiktaş #yönetim kurulu
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