Serdal Adalı'dan yalanlama: 'O gün de söylediğimiz gibi...'

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Bülent Uslu'nun yönetimde yer alacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Serdal Adalı'dan yalanlama: 'O gün de söylediğimiz gibi...'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.01.2025 - 15:12

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Bülent Uslu'nun yönetimde yer alacağı iddialarına cevap verdi. 

Adalı, Uslu'nun yönetimde yer almayacağını açıkladı.

Serdal Adalı'nın açıklaması şu şekilde:

"Değerli Beşiktaşlılar;

Göreve gelmeden önce de söylediğimiz üzere her bir Beşiktaşlının katkısını, desteğini, görüşlerini önemsiyoruz. Bülent Uslu da bugüne kadar Beşiktaş'a katkıda bulunmaya çalışmış, bilinen bir Beşiktaşlıdır.

Ancak;

Genel Kurul sürecinde de gündeme gelen, Bülent Uslu'nun Futbol A.Ş Yönetim Kurulu'nda yer alacağı iddiaları o gün de söylediğimiz gibi gerçeği yansıtmamaktadır."


Etiketler: #serdal adalı #beşiktaş #yönetim kurulu

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